Gran acogida de Motor Fest Ocasión en Torrevieja de la mano de Skomovil y Gougo

El Motor Fest Ocasión ha llegado a Torrevieja, impulsado en esta primera edición por los concesionarios Škoda Skomovil y Gougo, de Grupo Huertas. La feria, celebrada del 23 al 25 de octubre en la avenida de las Cortes Valencianas ha contado con una gran respuesta de público y un ambiente festivo durante todo el fin de semana.

La feria ha mostrado más de 250 turismos y vehículos ligeros con descuentos de hasta 12.000 euros. A la exposición se ha sumado una variada oferta de ocio con música, catering y actividades infantiles, que ha convertido el recinto en un espacio dinámico y familiar.

La cita ha consolidado a ambos concesionarios como referentes en el vehículo de ocasión en la zona, destacando por su cercanía, profesionalidad y el respaldo de Grupo Huertas. Una iniciativa que ha contribuido a dinamizar el mercado y acercar a los conductores las mejores oportunidades del momento.