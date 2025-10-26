Gran acogida de Motor Fest Ocasión en Torrevieja de la mano de Skomovil y Gougo
El Motor Fest Ocasión ha llegado a Torrevieja, impulsado en esta primera edición por los concesionarios Škoda Skomovil y Gougo, de Grupo Huertas. La feria, celebrada del 23 al 25 de octubre en la avenida de las Cortes Valencianas ha contado con una gran respuesta de público y un ambiente festivo durante todo el fin de semana.
La feria ha mostrado más de 250 turismos y vehículos ligeros con descuentos de hasta 12.000 euros. A la exposición se ha sumado una variada oferta de ocio con música, catering y actividades infantiles, que ha convertido el recinto en un espacio dinámico y familiar.
La cita ha consolidado a ambos concesionarios como referentes en el vehículo de ocasión en la zona, destacando por su cercanía, profesionalidad y el respaldo de Grupo Huertas. Una iniciativa que ha contribuido a dinamizar el mercado y acercar a los conductores las mejores oportunidades del momento.
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Investigan a un vecino de Molina por tener 6 tortugas moras protegidas en el jardín de su casa
- Nuevas líneas de autobús y ampliación del horario: ¿Qué cambios plantea el nuevo Plan de Movilidad en Murcia?
- El patinete eléctrico desata las quejas en el Consejo Social de la Ciudad de Murcia
- Un estudiante de Erasmus pregunta por los barrios más peligrosos de Murcia: 'Me ofrecen una habitación en el Barrio de la Fama
- José Madrigal, el alma del cuchillo y la tabla en Murcia, se despide a los 57 años
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno
- Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos