Poder de convicción

Los que están buscando una berlina híbrida enchufable, que combine eficiencia, estilo y confort, deberían tener el BYD Seal 6 DM-i en su lista de deseos. Desde el primer vistazo, su diseño fluido y moderno transmite sensación de coche premium: líneas limpias, aerodinámica muy cuidada y detalles que llaman la atención sin estridencias. La versión familiar Touring añade algo de espacio extra -500 litros frente a los 491 del ‘tres volúmenes’-, pero incluso en su formato de base, el Seal 6 tiene todo lo necesario para convencer a quien valora la practicidad sin renunciar al dinamismo.

Interior y habitabilidad. Al abrir la puerta, la sensación es de calidad: materiales agradables al tacto, ajustes sólidos y un interior pensado para el confort. Las plazas delanteras ofrecen un buen apoyo lateral y las traseras sorprenden por su amplitud. Además, el piso prácticamente plano permite viajar cómodamente incluso al ocupante central. El maletero del sedán es suficiente para el día a día, mientras que el Touring, aunque ofrece poco más hasta la cortinilla, se puede apurar la carga en vertical, lo cual puede dar algo más de versatilidad en momentos puntuales.

Tecnología y equipamiento. En materia tecnológica, el Seal 6 no decepciona. La versión de acceso ya incluye cámara trasera, portón automático para el familiar, asientos calefactados y ventilados, y tapicería de cuero artificial. Los niveles superiores incorporan pantalla de 15,6″, llantas de 18″, carga inalámbrica de 50 W y cristales oscurecidos. Los sistemas de seguridad son completos: control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto y cámaras periféricas, entre otros.

Mecánica y comportamiento. El corazón del Seal 6 sedán es su sistema híbrido enchufable DM‑-i -Dual Mode Intelligent-. Combina un motor de combustión de gasolina 1.5 l. bajo ciclo Atkinson con un motor eléctrico para dar dos versiones de potencia, 184 y 212 CV. La autonomía eléctrica ronda los 100 km en la variante más prestacional porque tiene una batería de 19 kWh y algo más de 50 km en el de 184 CV por su acumulador de 10 kWh.

Así podemos recorrer la ciudad y hacer trayectos cortos sin tocar el motor de gasolina. La función V2L sorprende por su utilidad, permitiendo alimentar dispositivos externos, un plus para viajes o escapadas.

Por otro lado, la posibilidad de cargas rápidas -la versión de 212 CV admite hasta 26 kW en corriente continua-, aseguran tener la parte eléctrica siempre a punto y en poco tiempo. Y, por supuesto, otra de sus bazas, una impresionante autonomía combinada de unos 1.500 km homologados en el modelo más eficiente, lo que lo coloca por delante de numerosos competidores dentro del segmento.

En carretera, el Seal 6 DM-i sedán, que es la versión que hemos podido probar en su nivel más potente, ofrece una conducción muy agradable: silencioso, suave y con un tacto de volante que genera confianza. La transición entre eléctrico y térmico es casi imperceptible y, a pesar de no ser un deportivo extremo, se siente ágil en incorporaciones y adelantamientos. La suspensión filtra con eficacia las irregularidades, garantizando confort incluso en tramos más rotos.

El Seal 6 DM-i sedán demuestra que un híbrido enchufable no tiene por qué ser aburrido: es práctico, elegante y sorprendentemente divertido de conducir en el día a día. La versión Touring aporta más versatilidad, pero el sedán es ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre autonomía, confort y diseño. Además destaca por su relación precio/producto.

Ya lo pueden ver y probar en BYD Marcos Automoción, concesionario oficial de la firma en nuestra Región. Los precios van desde unos alucinantes 27.990 euros si tenemos en cuenta las promociones de la marca y ayudas, y desde 29.490 euros para la carrocería familiar Touring.