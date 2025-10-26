Cinco modelos de primer nivel

No se puede competir en un mercado como el nuestro obviando el fascinante segmento de los scooter, sin lugar a dudas el principal en nuestro país. Así las cosas, una marca como Voge, con serias aspiraciones a liderar nuestro mercado o, al menos buena parte del mismo, no podía faltar en esta categoría y, en poco tiempo, se ha hecho con buena parte de la misma al contar con cinco interesantes propuestas. Tres de ellas en 125 c.c. -con la enorme ventaja de poderse conducir con el carnet B (coche) y tres años de experiencia-, una equilibrada 250 c.c. para los que necesitan “algo más” y una lujosa y equipada 350 c.c. como tope de esta interesante gama que encontraremos y podremos probar en Motos Marín, concesionario oficial Voge en la Región de Murcia.

Comenzando por las 125, la más accesible y económica de la familia Voge es la SR16, un rueda alta -con las ventajas en seguridad dinámica que ello conlleva-, con motor de inyección electrónica refrigerado por líquido y 11,5 CV de potencia que, pese a costar 2.688 euros -5 años de garantía y un año de seguro incluido-, no renuncia a exquisiteces como navegación Turn by Turn, parabrisas y parámanos desmontables, baúl con capacidad para dos cascos integrales, control de tracción, ABS de doble canal y alerta de frenada de emergencia, etc. No falta ni su completo cuadro de mando digital, ni su espacioso hueco bajo el asiento. Dinámicamente resulta cómoda y silenciosa, muy fácil de conducir con un consumo de 2,5 l./100 km.

Los que prefieran algo más compacto y lujoso tienen en la SR1 a su “compañera ideal”, con un diseño vanguardista -firmado por el prestigioso Massimo Zaniboni-, este elegante scooter cuesta 2.792 euros -5 años de garantía, un año de seguro y un baúl Shad SH29- o 49 €/mes con una entrada de 180,65 euros y una última cuota de 1.403, 58 euros. Su estética GT, su ligereza -sólo 132 kg.- y su potente motor es el mismo que monta la SR16 pero con un consumo aún más ajustado de 2,2 l./100 km.

A la facilidad de manejo se acompaña de una potente frenada con ABS de doble canal, control de tracción y alerta de frenada de emergencia. El equipamiento de serie es completisímo: caballete central y lateral, arranque sin llave, cuadro de instrumentos en color, iluminación Full Led y hasta una cámara frontal HD.

Los más aventureros encontrarán en la variante SR1 AVD -algo así como la versión SUV- su “compañera de fatigas”. Se trata de una SR1, pero con parabrisas regulable eléctricamente, suspensiones de mayor recorrido con amortiguadores de gas, depósito de combustible de mayor capacidad, neumáticos mixtos, etc. La verdad es que resulta incluso más atractiva que su más elegante hermana, pero es igual de fácil de llevar, manejable, ligera y con buena pisada. Su precio también baja de los 3.000 euros, concretamente 2.992 euros o desde 49€/mes con una entrada de 300,93€ y una última cuota de 1.504,22 euros.

Para los que quieren un poco más de “chicha” que les permita trayectos más largos e incluso divertirse algo más, Voge propone su SR3, un 244,3 c.c. con inyección electrónica y refrigeración liquida que entrega 25,5 CV para sólo 152 kg. de peso -auténtica obsesión de Voge en este diseño-. Sus llantas de 14 y 13”, una distancia entre ejes de 1.525 mm. y un amplio asiento colocado muy bajo -770 mm.-, consiguen una excelente estabilidad, además sigue gastando muy poco -3,4 l./100 km.-, mientras que acelera y corre bastante. Por supuesto que no falta un equipamiento de primer nivel -TCS, ABS doble canal, ESS, Full Led, Keyless, hueco para un integral y un jet bajo el asiento, depósito de 14 litros, doble guantera con toma USB, cámara HD frontal, pantalla TFT de 7” con navegación Turn by Turn, etc. El coste de este excelente y equilibrado scooter es de 3.992 euros o 69€/mes, con una entrada de 290,65 € y una última cuota de 2.006,94euros que también podemos “refinanciar”.

Por último Voge ofrece su SR4 Radar, para nosotros un maxiscooter GT, prácticamente perfecto. Ya sabemos que los hay más grandes y rápidos, pero con 34 CV extraídos de su monocilíndrico con 4 válvulas de 349,8 c.c. para un peso de 201 kg. es de lo más equilibrado que ofrece el mercado. Su principal “secreto” es que está dotado con tecnología de detección de obstáculos en ángulo muerto y alerta de colisión. Así, la SR4 Radar integra la tecnología radar proveniente de su hermana 900DSX. Este sistema utiliza un dispositivo que escanea constantemente el entorno trasero añadiendo una función de alerta de colisión. Cuando detecta un obstáculo, un Led se ilumina en el retrovisor. Con todo, su equipamiento de serie es excepcional, con asiento y puños calefactables, parabrisas regulable eléctricamente, iluminación Full Led, cámara frontal HD y un larguísimo etc. Bajar de 6.000 euros con esta tecnología no es fácil y hacer que funcione tan bien, menos aún, pero Voge lo ha conseguido: 5.892 euros o 90€/mes con una entrada de 791,60€ y una última cuota de 2.961,79€.

Ya sólo te falta probarlas y ver cual se adapta mejor a tus gustos particulares, pero las cinco son de lo mejor y más equilibrado del mercado y cuentan con una excelente relación precio/producto.