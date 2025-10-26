Audi Huertas Motor renueva su apoyo al fútbol base murciano por cuarta temporada consecutiva

El Puerto de Cartagena acogió la presentación de los balones oficiales de fútbol y fútbol sala de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) para la temporada 2025-2026, en un acto que reunió a autoridades, representantes de clubes y del ámbito empresarial.

Audi Huertas Motor, concesionario oficial de la marca en la Región, renovó por cuarta temporada consecutiva su patrocinio del balón oficial, consolidando su apuesta por el impulso del deporte base y el fomento de los valores que transmite el fútbol: esfuerzo, compañerismo, respeto e integración.

El proyecto facilita la entrega gratuita de miles de balones a los clubes federados y se extiende también, dentro del programa “Jugamos Todos”, a centros educativos, asociaciones y ONG’s, promoviendo la salud física y mental, la inclusión social y la igualdad a través del deporte.

Durante el evento, el director general del Grupo Huertas, Ginés Huertas, subrayó que este patrocinio “representa mucho más que una colaboración: es una forma de apoyar el deporte base, de impulsar el trabajo de cantera y de compartir los valores del fútbol, que también forman parte del ADN de nuestra empresa”.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el director general de Deportes, Fran Sánchez; y el presidente de la FFRM, José Miguel Monje, junto a representantes de clubes como Jimbee Cartagena, FC Cartagena y STV Roldán.

Durante la jornada, Audi Huertas Motor aprovechó además para mostrar una selección de sus modelos híbridos y eléctricos, entre ellos los nuevos Q3 e-hybrid, Q5 e-hybrid, A5 e-hybrid, Q8 TFSIe y el Q4 e-tron 100% eléctrico, reflejo del avance tecnológico y la apuesta de la marca por la innovación.