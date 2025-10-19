Nuevos motores y mejoras en el interior

Dacia continúa avanzando con paso firme en su estrategia de ofrecer vehículos prácticos, robustos y con una excelente relación calidad-precio. Tras consolidarse como una de las marcas más vendidas en Europa, la firma rumana afronta 2026 con una actualización importante de sus tres modelos más populares: Sandero, Sandero Stepway y Jogger, que recibirán mejoras de diseño, más equipamiento y nuevas mecánicas adaptadas a las necesidades actuales.

Nueva identidad visual. El primer cambio apreciable llega en el apartado estético. Los tres modelos adoptan una nueva firma luminosa en forma de “T” invertida, conectada a la calandra mediante una fina línea de puntos LED blancos, un detalle que refuerza su identidad y moderniza su imagen. Los paragolpes rediseñados aportan un aspecto más sólido, mientras que las nuevas llantas de aleación y embellecedores varían según el nivel de acabado. A partir del acabado Expression, todos incorporan además antena de tipo “tiburón”. También se amplía la paleta de colores con tonalidades como el Amarillo Ámbar o el Sandstone, que aportan un toque más juvenil.

En los Sandero Stepway y Jogger, la estética aventurera se acentúa con protecciones fabricadas en Starkle, un material desarrollado por Dacia con un 20 % de componentes reciclados, muy resistente a arañazos y pensado para el uso diario. Este detalle subraya la creciente apuesta de la marca por la sostenibilidad sin renunciar a la durabilidad.

Interiores más tecnológicos y funcionales. El interior también da un paso adelante. La principal novedad es la introducción de una pantalla multimedia de 10 pulgadas con navegación conectada y cargador inalámbrico, complementada por un cuadro digital de 7 pulgadas con una interfaz más clara y moderna. El volante rediseñado, las nuevas tapicerías y los detalles decorativos en forma de “T” invertida refuerzan la sensación de calidad percibida. Además mantiene su enfoque práctico con el sistema YouClip, que ahora ofrece más puntos de anclaje tanto en el habitáculo como en el maletero, permitiendo fijar accesorios o dispositivos de manera modular.

Y tampoco descuidan la seguridad activa, incorporando de serie el frenado automático de emergencia con detección de vehículos, ciclistas, motocicletas y peatones, así como un sistema de vigilancia de la atención del conductor. Entre los opcionales destacan las luces automáticas, la cámara multivista y los retrovisores eléctricos.

Más potencia y eficiencia. El capítulo mecánico es uno de los más interesantes de esta actualización. Dacia introduce un nuevo motor tricilíndrico de 1.2 litros sobrealimentado, disponible en versiones de gasolina y GLP, que desarrolla 120 CV -20 CV más que el anterior- y puede asociarse a una nueva caja de cambios automática de doble embrague con seis relaciones. También se mantiene la transmisión manual de seis marchas. Con depósitos de mayor capacidad, la autonomía combinada alcanza los 1.500 km, una cifra sobresaliente en su segmento.

Por otro lado, el Sandero actualiza su motor 1.0 TCe, que pasa de 90 a 100 CV, mientras que el Jogger sustituye el anterior Hybrid 140 por el nuevo Hybrid 155, que combina un bloque térmico de 109 CV con dos motores eléctricos y una batería de 1,4 kWh más potente. Este sistema permite circular hasta un 80 % del tiempo en modo eléctrico en trayectos urbanos. La nueva mecánica se estrenará en enero de 2026 en el Jogger y llegará más adelante al Sandero Stepway.

Con esta renovación, Dacia reafirma su posicionamiento como marca racional y moderna, capaz de ofrecer vehículos más eficientes, equipados y atractivos sin renunciar a precios competitivos. Una evolución que refuerza su lema original: hacer accesible la tecnología sin artificios.

A la espera de que se confirmen los precios, las nuevas gamas las podremos ver, como siempre, en Dacia Marcos Automoción, concesionario oficial de la firma en la Región de Murcia.