Citroën C5 Aircross: confort a un nivel superior

La segunda generación del Citroën C5 Aircross, disponible en Citroën Marcos Automoción -concesionario oficial de la firma en la Región- es toda una declaración de intenciones. Habitualmente los saltos entre entregas suelen ser evoluciones que se adaptan a las nuevas tendencias. Sin embargo, en el caso de este C5 Aircross, más que una evolución es una revolución, ya que tanto interior como exteriormente, los cambios son muy notables.

Un simple vistazo y nos damos cuenta de que el vehículo ha crecido. Quince centímetros de largo, llegando a los 4.65 metros; y también crece distancia entre ejes 60 milímetros, con un total de 2.78 metros de largo. Un paso adelante con el que gana presencia, en lo que a estética se refiere, y permite a los ocupantes disponer de más espacio interior.

Por fuera resulta muy atractivo. Uno de los aspectos que le confiere personalidad es la nueva firma lumínica, tanto delantera como trasera. Delante las luces de día las componen una curiosa combinación de puntos y líneas, mientras que en la trasera se mantiene el mismo diseño, pero con una composición diferente. Todo ello con un portón bien grande que facilita meter enseres en un hueco de carga de 556 litros .

Interior envolvente. Por dentro también cuenta con muchos cambios. Nos ha gustado la posición de la consola central, que se eleva desde el reposabrazos para albergar una pantalla que denominan “waterfall screen”, que hace más vistoso el salpicadero y se maneja sin problemas. Por debajo, un hueco para almacenar cosas y dos puntos de acceso tipo “C”, complementan la carga inalámbrica que se sitúa en la parte superior, justo al lado de los modos de conducción.

El volante también es peculiar, ya que si la parte inferior es plana, la superior es ovalada, con una forma que se diferencia claramente de las demás marcas y modelos.

Los asientos son otro de los aspectos a destacar en este nuevo Citroën C5 Aircross. Cuentan con una espuma de textura muy gruesa, que hace que sean acogedores y se adapten a la perfección al cuerpo. El sistema neumático disponible permite ajustarlos al contorno de los pasajeros para acentuar el confort del viaje. Se pueden ajustar en diez posiciones, con función de calefacción, ventilación y masaje, entre cinco programas diferentes. Los asientos traseros también disponen de espuma de alta calidad. Los respaldos se pueden reclinar entre 21 y 33º, con lo que en viajes largos se consigue una posición cómoda.

Tres motorizaciones. La primera de ella es la Hybrid con tecnología de 48 V. Combina un motor turbo de tres cilindros y 1.2 litros que desarrolla 136 CV de potencia. Le sigue un híbrido enchufable, que cuenta con un motor de cuatro cilindros turboalimentado de 1.6 litros y que desarrolla 150 CV, y un motor eléctrico de 125 CV, para una potencia combinada de 195 CV. En modo 100 % eléctrico, la autonomía llega a los cien kilómetros y, a partir de ahí, entra en funcionamiento el motor gasolina. La última versión es la 100 % eléctrica con dos niveles de potencia. La primera, con una batería de 73 kWh y 210 CV, que ofrece una autonomía de 520 kilómetros y la segunda con 97 kWh, hasta 680 kilómetros de autonomía y 230 CV.

En lo que a precios se refiere, la gama híbrida del C5 Aircross arranca en los 27.690 euros; la híbrida enchufable en los 37.590 y la 100 % eléctrica en los 37.490 euros. Estos precios incluyen las campañas promocionales. En Citroën Marcos Automoción les está esperando para que comprueben su confort de marcha sobresaliente y un agrado de manejo propio de las grandes berlinas de la firma. Allí nos dejaron la preciosa unidad híbrida de ataque a la gama que ilustra estas páginas, cuyas fotos no le hacen justicia porque ‘en vivo’ es realmente atractivo.