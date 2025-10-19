60 años de innovación y servicio sobre ruedas

Seis décadas después de su nacimiento, la Ford Transit sigue siendo sinónimo de productividad, robustez y fiabilidad. Lo que empezó en 1965 como el ambicioso “Project Redcap” se ha convertido en un emblema global del transporte comercial, capaz de reinventarse con cada generación sin perder su esencia. Este 2025, Ford España celebra su aniversario con un repaso a la historia de un modelo que no solo transformó el concepto de la furgoneta moderna, sino que ha liderado las ventas del segmento durante los últimos diez años consecutivos en Europa.

La primera Transit Mk1, fabricada entre 1965 y 1978, marcó un antes y un después al combinar una capacidad de carga inédita con un diseño práctico y atractivo. Su rápida expansión la llevó a superar el millón de unidades en apenas una década. Con la Mk2 (1978-1986) llegó la consolidación del motor diésel, incorporando un 2.5 DI que reducía el consumo hasta un 24 % y reforzaba su posición en las flotas profesionales.

La revolución estética y aerodinámica de la Mk3 (1986-2000) otorgó a la Transit un coeficiente de resistencia de 0,37, mejor que el de muchos turismos de su tiempo, y sentó las bases de la Transit moderna. En 2000 debutó la Mk4, primera furgoneta del mercado con versiones de tracción delantera y trasera sobre la misma plataforma, reconocida con el título International Van of the Year 2001, además de adoptar el renovado motor diésel common-rail denominado Duratorq. A partir de ahí, el éxito se multiplicó: la Mk5 (2006) introdujo la tracción total inteligente y un habitáculo completamente rediseñado, mientras que la Mk6 (2014) amplió la familia con la llegada de las Transit Connect y Courier, extendiendo la fórmula de fiabilidad Ford a todos los tamaños.

La historia reciente de la Transit está marcada por la electrificación. La E-Transit, lanzada en 2022, abrió el camino hacia una gama 100 % eléctrica dentro del ecosistema Ford Pro. Con autonomías de hasta 519 km en ciclo urbano, esta furgoneta ofrece un transporte de cero emisiones y costes de uso hasta un 40 % inferiores a los de un vehículo de combustión, sin renunciar a la versatilidad que caracteriza a la marca. A su lado, modelos como la E-Transit Custom (441 km), la E-Transit Courier (438 km) y las versiones PHEV de Transit Custom y Connect completan una oferta adaptada a cualquier necesidad profesional, desde el reparto urbano hasta los servicios especializados.

Más allá de los motores, Ford Pro ha desarrollado una auténtica plataforma de soluciones digitales y de conectividad. Herramientas como Ford Pro Telematics o el sistema FordLiive permiten gestionar flotas en tiempo real, reduciendo tiempos muertos y mejorando la eficiencia de las operaciones. Empresas como Tennant Sales & Services Spain o Eboca Vending ya han comprobado cómo estas tecnologías aumentan la productividad y reducen los costes logísticos, demostrando que la Transit sigue siendo un aliado esencial en el día a día de las empresas.

El compromiso con la sostenibilidad también alcanza el terreno social. La Transit ha sido históricamente un vehículo clave en servicios esenciales, desde ambulancias hasta unidades de bomberos, y hoy su versión eléctrica E-Transit Adapta, desarrollada junto a Fundación ONCE, ofrece transporte accesible y sin emisiones para personas con movilidad reducida. Una muestra más de que la innovación puede y debe ir de la mano de la inclusión.

Al cumplir 60 años, la Ford Transit reafirma su condición de leyenda viva. Su legado se mide no solo en millones de unidades vendidas, sino en la confianza de generaciones de profesionales que la han convertido en su herramienta de trabajo indispensable. Y mientras el sector del transporte se adentra en una nueva era de electrificación y conectividad, la Transit —ahora bajo el paraguas de Ford Pro— vuelve a innovar para conseguir una movilidad cada vez más eficiente, inteligente y sostenible.