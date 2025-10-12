Súper promoción para la naked Street Fighter de referencia

La Suzuki GSX-8S, la naked media más completa y tecnológica del mercado, se ofrece ahora desde 7.599 euros en una promoción exclusiva disponible en Motos Marín concesionario oficial Suzuki para toda la Región de Murcia. Se trata de una oportunidad única para hacerse con una de las mejores naked del mercado, por un irresistible precio -además con muy buenas condiciones de financiación- de 7.599 euros para los modelos 2024 en stock y de 7.799 euros -sólo 200 euros más- para modelos 2025 en stock.

La GSX-8S es uno de los modelos más deseados de Suzuki, ya que combina diseño, carácter y polivalencia como pocas en su clase. Destaca por su inconfundible estética street fighter, con líneas agresivas y un doble faro frontal hexagonal con sistema de iluminación LED.

Bajo su diseño se esconde un motor bicilíndrico en paralelo de 776 cc que entrega 82 CV de potencia y 78 Nm de par máximo, con un consumo de solo 4,4 l/100 km (ciclo WMTC). Todo ello acompañado por una parte ciclo equilibrada y un completo paquete tecnológico: selector de modos de conducción SDMS, control de tracción STCS, acelerador electrónico Ride-by-Wire y quickshifter bidireccional de serie.

La GSX-8S está pensada tanto para pilotos experimentados como para principiantes gracias a su versión de 35 kW compatible con el carnet A2, lo que la convierte en una moto versátil y accesible. Además, los clientes disfrutarán de 8 años de garantía y asistencia en carretera premium, prueba del compromiso de Suzuki con la fiabilidad y durabilidad de sus productos.

Con esta promoción, Suzuki refuerza su apuesta por ofrecer motos de altas prestaciones con las mejores condiciones del mercado, consolidando a la GSX-8S como la gran referencia de su segmento.