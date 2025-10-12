Recién llegado muy interesante

Cuando el Baic X55 aterrizó en el mercado español, lo hizo con argumentos de sobra para captar la atención: diseño moderno, motor turbo de 177 CV, mucho equipamiento de serie y un precio ajustado. Ahora, tras su presentación oficial y una primera toma de contacto, podemos confirmar que la propuesta de la firma china es aún más completa de lo que parecía sobre el papel. El dossier técnico aporta datos interesantes, pero sobre todo, la experiencia directa nos deja sensaciones que merecen ser contadas.

El X55 monta un bloque 1.5 turboalimentado de 177 CV y 305 Nm, gestionado por un cambio automático de doble embrague y siete velocidades (7DCT). Esta mecánica, bautizada como Magic Core 1.5T, ha sido reconocida con el premio “China Heart Ten Best Engine Award”, gracias a su eficiencia térmica, su fiabilidad y su desarrollo conjunto con la firma alemana Meta. El motor emplea ciclo Miller y turbo VGT, logrando una eficiencia del 39,2%, una cifra notable en un propulsor de gasolina.

Durante nuestra prueba, que combinó autopista, carretera secundaria y tráfico urbano, el consumo medio real fue de 8,2 l/100 km, una cifra muy cercana a los 8,0 l/100 km homologados.

Modelo equilibrado. El X55 no busca un comportamiento deportivo, sino un equilibrio orientado al confort. En ese sentido, las suspensiones tienen un tarado blando, que absorbe bien las irregularidades y favorece los viajes largos, sobre todo en familia. Nos sorprendió el nivel de aislamiento del habitáculo, que se siente bien rematado, con materiales agradables al tacto y un buen ensamblaje general.

Eso sí, echamos en falta algunos mandos físicos. Todo se gestiona desde la pantalla, y aunque el sistema es intuitivo y fluido, habría sido un acierto mantener accesos rápidos para esas funciones.

Uno de los puntos fuertes del Baic X55 es la seguridad. El modelo incorpora la tecnología Saab Safe Cage, heredada de la antigua firma sueca, que garantiza una alta rigidez torsional en la célula del habitáculo.

El climatizador automático bizona incluye funciones poco habituales en este segmento: filtro CN95, sistema de purificación PM2.5, ionizador de aire (ION) y control de calidad del aire (AQS). También destaca el techo panorámico de 0,81 m², que se abre sobre las plazas delanteras y se cierra automáticamente en caso de lluvia.

En cuanto a conectividad, el SUV chino ofrece Apple CarPlay y CarbitLink. Este último permite reflejar la pantalla de un móvil Android, pero no ofrece la experiencia de integración completa de Android Auto. Un detalle curioso: desde el volante se pueden tomar fotos o grabar vídeos.

El habitáculo del Baic X55 es otro de sus puntos fuertes. Dos pantallas de 10,2 pulgadas —una para la instrumentación, otra para el infoentretenimiento— presiden un salpicadero bien resuelto. Hay refrigerador en el reposabrazos, una iluminación ambiental multicolor, tomas USB.

Todo incluido. El Baic X55 parte de 31.995 euros, o 28.995 euros si se financia la compra, con todo el equipamiento incluido y sin versiones ni packs opcionales. Una estrategia clara: un único acabado muy completo, para competir con una relación calidad-precio difícil de igualar. La garantía también refuerza esa confianza: 5 años o 100.000 km.