Movilidad
MG Huertas Auto impulsa la movilidad eficiente del IBAFF
El concesionario oficial de la marca cede una flota de vehículos eléctricos e híbridos para facilitar los desplazamientos durante el festival de cine de Murcia
MG Huertas Auto, concesionario oficial MG en la Región de Murcia, impulsa la movilidad sostenible en el Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF), que celebra su decimoquinta edición entre la Filmoteca Regional y el Cuartel de Artillería.
Del 10 al 18 de octubre, los vehículos MG recorrerán las calles de la ciudad acompañando a cineastas, invitados y organizadores durante la celebración del festival. Como Colaborador de Movilidad Eficiente, la marca pone a disposición del certamen una flota de modelos eléctricos e híbridos que garantizan desplazamientos cómodos, seguros y sostenibles.
En un evento que celebra la creatividad y la transformación social a través del cine, esta apuesta por la movilidad sostenible se convierte también en un mensaje: avanzar hacia un futuro en el que cultura, innovación y responsabilidad medioambiental vayan de la mano.
Entre los modelos cedidos destacan el MG HS PHEV, un SUV híbrido enchufable que combina potencia y eficiencia con más de 50 kilómetros de autonomía eléctrica, y el MG3 Hybrid Plus, el nuevo urbano híbrido autorrecargable que ofrece agilidad y bajo consumo en trayectos urbanos.
Completa la flota el MG S5 EV, SUV 100 % eléctrico que ofrece una autonomía superior a los 400 kilómetros y una conducción suave, sin vibraciones y completamente libre de emisiones. Su aceleración inmediata, el espacio interior y su avanzada conectividad reflejan la apuesta de MG por una movilidad que combina tecnología, diseño y sostenibilidad.
Con esta colaboración, MG Huertas Auto consolida su apuesta por una movilidad más limpia y responsable, en línea con los valores del IBAFF, un festival que desde hace quince años convierte a Murcia en un punto de encuentro entre cultura, innovación y sostenibilidad.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Calles cortadas, clases suspendidas y un techo caído en Murcia por las lluvias
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Primera tienda en Murcia del supermercado-outlet que vende ofertas de primeras marcas, Primaprix: el local está junto a la Ciudad de la Justicia
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Investigan a dos empresarios de Puerto Lumbreras por la sustracción ilegal de más de 50 millones de litros de agua