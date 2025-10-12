MG Huertas Auto impulsa la movilidad eficiente del IBAFF

MG Huertas Auto, concesionario oficial MG en la Región de Murcia, impulsa la movilidad sostenible en el Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF), que celebra su decimoquinta edición entre la Filmoteca Regional y el Cuartel de Artillería.

Del 10 al 18 de octubre, los vehículos MG recorrerán las calles de la ciudad acompañando a cineastas, invitados y organizadores durante la celebración del festival. Como Colaborador de Movilidad Eficiente, la marca pone a disposición del certamen una flota de modelos eléctricos e híbridos que garantizan desplazamientos cómodos, seguros y sostenibles.

En un evento que celebra la creatividad y la transformación social a través del cine, esta apuesta por la movilidad sostenible se convierte también en un mensaje: avanzar hacia un futuro en el que cultura, innovación y responsabilidad medioambiental vayan de la mano.

Entre los modelos cedidos destacan el MG HS PHEV, un SUV híbrido enchufable que combina potencia y eficiencia con más de 50 kilómetros de autonomía eléctrica, y el MG3 Hybrid Plus, el nuevo urbano híbrido autorrecargable que ofrece agilidad y bajo consumo en trayectos urbanos.

Completa la flota el MG S5 EV, SUV 100 % eléctrico que ofrece una autonomía superior a los 400 kilómetros y una conducción suave, sin vibraciones y completamente libre de emisiones. Su aceleración inmediata, el espacio interior y su avanzada conectividad reflejan la apuesta de MG por una movilidad que combina tecnología, diseño y sostenibilidad.

Con esta colaboración, MG Huertas Auto consolida su apuesta por una movilidad más limpia y responsable, en línea con los valores del IBAFF, un festival que desde hace quince años convierte a Murcia en un punto de encuentro entre cultura, innovación y sostenibilidad.