Hyundai Motor: una visión eléctrica y global para dominar la movilidad en 2030

Hyundai no quiere ser un actor más en la carrera hacia la movilidad eléctrica: quiere marcar el ritmo. En su Día del Inversor 2025 CEO, celebrado en Nueva York, la firma coreana ha detallado una estrategia con objetivos muy claros: alcanzar 5,55 millones de unidades vendidas en 2030, de las que 3,3 millones serán electrificadas, y consolidar su posición como referencia tecnológica y de producción.

La hoja de ruta combina expansión de producto, inversión industrial y una profunda digitalización. Hyundai sumará más de 18 modelos híbridos y eléctricos en su gama, con lanzamientos regionales tan relevantes como el IONIQ 3 europeo o el primer eléctrico diseñado específicamente para India. Además, a partir de 2027 llegarán los vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV), con más de 960 km de alcance, una propuesta que promete aliviar definitivamente la ansiedad por la carga.

Pero el salto más ambicioso llega en la fabricación. Con la “Fábrica Definida por Software”, Hyundai introduce una nueva generación de plantas robotizadas y conectadas, capaces de autoajustarse y evolucionar digitalmente, con el sello de Boston Dynamics y el know-how de su centro de innovación de Singapur.

La revolución tecnológica se completa con Pleos, el sistema operativo propio que permitirá actualizaciones remotas, personalización avanzada e integración de inteligencia artificial en toda la gama.

En paralelo, Genesis, su marca de lujo, desplegará su ofensiva eléctrica y deportiva con el objetivo de alcanzar 350.000 unidades anuales y consolidar su imagen global de alto rendimiento y exclusividad.

Con 77,3 billones de wones de inversión hasta 2030, Hyundai lanza un mensaje inequívoco: el futuro de la movilidad no solo será eléctrico, sino también definido por software… y la marca coreana quiere estar en primera línea.