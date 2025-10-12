El eléctrico más deseado

El Kia EV3 ha logrado en muy poco tiempo posicionarse como uno de los SUV eléctricos compactos más deseados del mercado. Su combinación de diseño atractivo, gran autonomía, un interior espacioso, y un despliegue tecnológico de primer nivel,lo han convertido no solo en una alternativa real frente a rivales como el Tesla Model 3, sino también en ocasiones el coche eléctrico más vendido en España.

A simple vista, el diseño es uno de sus grandes reclamos. El EV3 reproduce a escala el lenguaje visual del EV9: formas cuadradas pero bien integradas, faros verticales, pasos de rueda marcados y una presencia robusta que transmite solidez. Todo ello en una carrocería de 4,30 metros de largo, lo justo para ofrecer maniobrabilidad sin penalizar el espacio interior. A esto se suman elementos exclusivos en colores y acabados, además de la opción GT-Line, con un enfoque más deportivo.

El espacio interior es uno de sus puntos fuertes, con una distancia entre ejes de 2,68 metros y una arquitectura bien aprovechada. El habitáculo, con cinco plazas reales, transmite amplitud y confort gracias al suelo plano y la consola central con soluciones prácticas, como una bandeja deslizante para objetos grandes. En el maletero no hay sorpresas desagradables: 460 litros de capacidad y un frunk delantero de 25 litros, lo que lo sitúa como uno de los modelos con mayor volumen de carga de su categoría.

La tecnología no se queda atrás. El EV3 incorpora una pantalla panorámica de casi 30 pulgadas, que integra el cuadro digital, el sistema de infoentretenimiento y una tercera pantalla para climatización. Además de ser compatible con Android Auto y Apple CarPlay sin cables, permite descargar apps como Spotify o YouTube directamente al sistema. También cuenta con llave digital compartible, asistente de voz con ChatGPT, y servicios como Plug & Charge y planificador de rutas integrado con control de estaciones de carga.

En cuanto a autonomía, la clave está en su batería. El EV3 está disponible con dos capacidades: 58,3 kWh y 81,4 kWh, esta última capaz de ofrecer hasta 605 km de autonomía homologada WLTP, una cifra que lo sitúa entre los mejores del segmento. La versión estándar alcanza 436 km, suficiente para uso diario e incluso escapadas de media distancia. Ambas versiones entregan 204 CV (150 kW) al eje delantero, con un 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

La carga también está bien resuelta. El modelo admite potencias de hasta 128 kW en la batería grande, lo que permite pasar del 10 % al 80 % en apenas 29 minutos. Un café, un descanso y listo para seguir viajando. Además, el sistema de frenada regenerativa i-Pedal 3.0 permite ajustar el nivel de retención para maximizar la eficiencia y, si se desea, conducir con un solo pedal.