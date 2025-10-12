Audi Huertas Motor, aliado del liderazgo empresarial Murciano en los Premios ADIMUR

Audi Huertas Motor se ha sumado este año a la tercera edición de los Premios CRC ADIMUR como patrocinador del encuentro, que ha reunido este jueves en la Finca Buenavista a más de 300 directivos de la Región de Murcia. Un escenario idóneo para poner en valor la capacidad de liderazgo, la visión estratégica y el compromiso con el progreso que definen al tejido empresarial murciano.

La cita, organizada por la Asociación de Directivos de la Región de Murcia (ADIMUR), se ha consolidado como un referente anual para destacar las buenas prácticas en gestión, sostenibilidad y liderazgo. Su objetivo es reconocer el papel de los directivos como motores de cambio y agentes de transformación dentro de las organizaciones, valores que encajan a la perfección con la filosofía de la marca Audi.

La mejor carta de presentación de Audi Huertas Motor es, sin duda, sus vehículos. En el universo Audi, cada detalle importa: el diseño, la tecnología, la sostenibilidad y la emoción de conducir. En esta edición, la marca presentó dos modelos que condensan esa filosofía.

El nuevo Audi Q5 combina la robustez de un SUV con el refinamiento de una berlina. Su diseño elegante y atlético se une a un interior de alto confort, materiales de primera calidad y la última tecnología en asistencia a la conducción. Equipado con motorizaciones eficientes y tracción quattro, ofrece una experiencia dinámica y segura en cualquier terreno.

Por su parte, el A6 e-tron representa la visión de futuro de la marca: una berlina 100% eléctrica con más de 700 kilómetros de autonomía, carga ultrarrápida y un diseño aerodinámico que redefine el concepto de movilidad premium. Su sistema de propulsión eléctrica combina potencia, silencio y respeto por el entorno, reafirmando el compromiso de Audi con la sostenibilidad sin renunciar a la deportividad.