El tercer gemelo es ‘diferente’

El nuevo Nissan Micra recoge el testigo de uno de los modelos que han marcado la historia de la marca japonesa y lo reinterpreta en versión 100% eléctrica, para un segmento que ha ido creciendo en los últimos años: los eléctricos compactos.

En términos de diseño quiere recordar el Micra de otras generaciones que todavía se ve en las calles. Por ejemplo, con esos faros redondeados en una posición alta del capó. En la trasera repite la estructura del frontal, con pilotos tambié

El nuevo Nissan Micra está construido sobre la plataforma AmpRsmall, la misma que la del modelo francés. Es un claro compacto, ya que mide menos de cuatro metros de largo, aunque crece respecto a la última generación, de los 3,78 a los 3,95 metros.

La distancia entre ejes que le da esa plataforma es de cerca de dos metros y medio, y esta plataforma coloca la batería en una posición baja y centrada, así que el centro de gravedad del coche baja y, por lo tanto, demuestra más aplomo en curvas.

Dinámico. La combinación de todos estos factores crea un coche que, sin tener un punto tan kart como el Renault 5, es muy dinámico. En movimiento, el Nissan Micra tiene buen comportamiento y acelera con alegría. Hay que añadir en el conjunto la suspensión trasera multi-link, que transmite una mayor sensación de control del coche.

La dirección del Nissan Micra también da satisfacción, permite manejar el coche con comodidad y se comporta de forma bastante precisa en carretera, sin transmitir una sensación demasiado blanda o totalmente desconectada del coche.

El tacto del freno, para aquellos que sean más sensibles, puede resultar algo extraño, con poco recorrido, pero no difiere de las sensaciones que transmiten otros coches eléctricos. Además, en la versión tope de gama, el Nissan Micra incluye unas pequeñas levas detrás del volante para regular la intensidad de la frenada regenerativa.

Función e-Pedal. Un extra que de momento solo tiene el Nissan Micra en comparación con el Renault 5 (aunque también le llegará) es el ya conocido e-Pedal. Activando la máxima retención del freno y pulsando la leva una vez más, este one pedal se activa automáticamente. De esta manera, se puede manejar el coche solo con el pedal del acelerador. Al levantar el pie, el coche inicia a frenar automáticamente hasta que llega a detenerse.

El interior del Nissan Micra homologa cinco plazas, aunque es verdad que irán más cómodas cuatro que cinco personas. Los acabados están cuidados y se agradece la combinación de diferentes materiales. La estructura es muy similar a la del Renault 5, con esa doble pantalla digital para cuadro de instrumentos e infoentretenimiento.

La capacidad del maletero se coloca en los 326 litros, una cifra que destaca en su segmento y que supera los 300 de la versión anterior.

Gama y precio. La gama del nuevo Nissan Micra se divide en dos opciones mecánicas: una batería de 40 kWh, con 317 kilómetros de autonomía y una potencia de 120 CV, o la batería grande de 52 kWh, una autonomía de 416 kilómetros y una potencia de 150 CV. Hay tres acabados: acenta, conecta y tekna.

Los precios, si incluimos en ellos todas las ayudas, financiando y oferta directa de la marca arranca en los 17.550 euros, aunque el precio en el catálogo de venta oficial son 29.100 euros. La versión tope de gama se queda en los 37.150 euros y con descuentos baja a los 25.000 euros. Lo podrán ver y probar en Nissan Marcos Automoción, concesionario oficial Nissan para la Región de Murcia.