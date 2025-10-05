Motorkai lanza una campaña exclusiva para el Voyah Free

Motorkai, concesionario oficial de marcas asiáticas de vanguardia perteneciente a Grupo Huertas, presenta una oferta especial para Voyah, firma del grupo Dongfeng centrada en vehículos premium con tecnología eléctrica. En concreto, la promoción será para el Voyah Free, un SUV eléctrico premium que ha recibido el galardón a las diez mejores carrocerías de China y premio a la mejor artesanía.

Con unidades limitadas en stock y un precio desde 55.000€, esta promoción representa una oportunidad única para acceder a uno de los vehículos eléctricos más avanzados del mercado. La oferta estará disponible hasta final de mes o fin de las existencias, con condiciones consultables directamente en sus instalaciones, ubicadas en Ronda de Levante 19, en Murcia y en Alicante en la Avenida de Orihuela.

Esta campaña incluye además la tranquilidad de 5 años de garantía, reafirmando el compromiso de Grupo Huertas con la movilidad eléctrica premium. Con este modelo, no solo apuesta por las prestaciones deportivas y la innovación, sino también por un nuevo concepto de movilidad sostenible y elegante, al alcance de los clientes más exigentes.

Un SUV eléctrico premium que une lujo y potencia deportiva. Este modelo se ha consolidado como el buque insignia de la marca gracias a su combinación de diseño exclusivo, altas prestaciones y tecnología de vanguardia. Con 500 kilómetros de autonomía, 485 caballos de potencia y tracción total inteligente, este SUV es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,4 segundos.

Su batería de 100 kWh permite cargas rápidas del 20 al 80% en apenas 45 minutos, mientras que su suspensión neumática ajustable y los seis modos de conducción aseguran el máximo confort en todo tipo de trayectos.

El diseño, desarrollado en colaboración con Italdesign Giugiaro, se inspira en las líneas de un yate de lujo y destaca por su silueta elegante, sus tiradores ocultos y su barra de luz trasera de ancho completo. En el interior, el confort se eleva con asientos de primera clase con calefacción, ventilación y masaje, un techo panorámico inteligente y un avanzado sistema de climatización con filtrado de partículas y fragancia integrada.

La experiencia se completa con una triple pantalla elevable, audio de alta fidelidad y asistentes de conducción de nivel L2+, que refuerzan su carácter tecnológico y seguro.