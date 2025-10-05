Gougo impulsa la movilidad en la Feria del Libro de Murcia.

Gougo.es, compañía que da solución a las nuevas tendencias de movilidad del mercado a través de su plataforma omnicanal de compraventa de vehículos de ocasión, es colaborador oficial de la Feria del Libro de Murcia, que se celebrará hasta el 12 de octubre en el corazón de la ciudad de Murcia.

La empresa pondrá a disposición de la organización una flota de vehículos destinados a cubrir los desplazamientos de autores, invitados y demás personalidades que participarán en las presentaciones, mesas redondas y actividades de este importante evento cultural.

Con esta iniciativa, refuerza su compromiso con la vida cultural de la Región y se convierte en un aliado estratégico de este encuentro, garantizando que la movilidad no sea un obstáculo, sino un valor añadido para el desarrollo de la programación.

La colaboración asegura un servicio ágil, eficiente y cómodo, acorde con la filosofía de la marca.

Una plataforma que acerca la movilidad integral a la sociedad. Gougo.es es el marketplace de vehículos de ocasión del Grupo Huertas, que pone al alcance de los usuarios la compraventa de coches de manera sencilla y transparente.

Desde su web se puede buscar por marca, modelo o tipo de combustible, calcular y conseguir financiación, contratar seguros o tasar un vehículo, todo sin salir de casa.

Además, cuenta con showrooms en Murcia (Ronda de Levante, 19), Cartagena (Media Sala), Torrevieja (Av. Cortes Valencianas) y Alicante (Av. Salamanca), reforzando su modelo híbrido de atención, que combina la comodidad de las gestiones digitales con el contacto directo en sus puntos físicos, donde los clientes pueden probar los vehículos y recibir atención y asesoramiento personalizado.