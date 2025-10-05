Ford Ranger vence en septiembre

El mes de septiembre tuvo un claro vencedor: el Ford Ranger Híbrido Enchufable, que se convirtió en el nuevo candidato al Premio Coche del Año de los Lectores. El pick-up más vendido de Europa ha conquistado a los lectores gracias a su equilibrio entre potencia, eficiencia y capacidad de trabajo, demostrando que la electrificación también tiene mucho que aportar en este segmento tan exigente como el de de los pick-up.

Combina un motor EcoBoost de gasolina de 2,3 litros con un motor eléctrico de 75 kW y una batería de 11,8 kWh. El resultado son 281 CV de potencia máxima y un impresionante par de 697 Nm, el mayor de cualquier Ranger de serie.

En modo 100% eléctrico puede recorrer hasta 52 km en ciclo urbano WLTP, suficiente para cubrir la mayoría de desplazamientos diarios sin emisiones. Además, mantiene intactas sus capacidades: puede remolcar hasta 3.500 kg y cargar hasta 1.000 kg, igual que las versiones diésel.

Otra de sus novedades es el sistema Pro Power Onboard, que permite alimentar herramientas o equipos de ocio directamente desde la batería, con hasta 6,9 kW de potencia disponible. Todo ello sin renunciar al confort, con una cabina doble de cinco plazas, sistema multimedia SYNC 4A con pantalla de 12 pulgadas y versiones exclusivas como la Stormtrak o la Wildtrak.

Con esta combinación de diseño robusto, fuerza, versatilidad y tecnología, el Ford Ranger PHEV se ha ganado el reconocimiento de los lectores.

Los candidatos de octubre. Tras la victoria del Ford Ranger PHEV en septiembre, el mes de octubre llega con tres aspirantes muy distintos al Premio Coche del Año de los Lectores. Un SUV eléctrico chino que busca abrirse camino en Europa, un todocamino japonés que estrena generación y un SUV coupé eléctrico que anticipa el futuro de Toyota. Tres propuestas que reflejan la diversidad del mercado actual y que competirán por tu voto.

Leapmotor B10. El Leapmotor B10 es un SUV eléctrico de 218 CV y 240 Nm, disponible con dos baterías: 56,2 kWh (361 km de autonomía) y 67,1 kWh (434 km). Mide 4,51 metros y ofrece hasta 1.415 litros de maletero, con un interior especialmente amplio. Entre sus tecnologías destacan los faros Wing Star LED, la pantalla de 14,6 pulgadas, conectividad completa y 17 sistemas ADAS. Su gran baza: un precio desde 19.990 euros con ayudas.

Mazda CX-5. El nuevo Mazda CX-5 crece hasta los 4,69 metros y los 2,81 de batalla, lo que se traduce en un maletero de 583 litros (2.019 con asientos abatidos). Estrena un diseño Kodo más robusto y un interior refinado con pantallas de 12,9 o 15,6 pulgadas y Google integrado. Mecánicamente, se ofrece con motor 2.5 e-Skyactiv G de 141 CV, apoyado en un sistema M Hybrid de 24V, con consumos entre 7,0 y 7,5 l/100 km y etiqueta ECO. Su precio arranca en 35.200 euros.

Toyota C-HR+. El Toyota C-HR+ es un SUV coupé eléctrico con baterías de 57,7 kWh (167 CV, tracción delantera) y 77 kWh (224 CV con tracción delantera o 343 CV con tracción total). Su autonomía máxima alcanzará los 600 km WLTP y la versión más potente acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos. Con 4,52 metros de largo, un interior amplio con 416 litros de maletero, pantalla de 14 pulgadas, carga rápida de 150 kW y Toyota Safety Sense, llegará al mercado europeo a finales de 2025.

El Ford Ranger ya ocupa su lugar entre los ganadores, ahora te toca a ti decidir el nuevo candidato.