Skomovil se suma al éxito de la primera ‘Feria del Deporte’ celebrada en Torrevieja

La ciudad de Torrevieja vivió el pasado fin de semana la primera edición de la Feria del Deporte, un evento que reunió a 25 clubes locales y convirtió el Parque de la Siesta en un gran escaparate de actividad física y vida saludable.

Una cita muy relevante también para los apasionados del motor y para Skomovil, concesionario oficial de la marca Skoda, que estuvo presente como expositor con dos de sus modelos más destacados para el público familiar.

Su participación permitió a los visitantes conocer de primera mano el Škoda Kodiaq, con etiqueta ECO, y el Škoda Karoq, de etiqueta C. Además de contemplarlos, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar pruebas dinámicas y comprobar personalmente el confort, la versatilidad y la eficiencia que caracterizan a estos vehículos.

La presencia de Skomovil aportó un valor diferencial a la feria, al combinar en un mismo espacio la pasión por el deporte con la oportunidad de descubrir soluciones de movilidad diseñadas para las necesidades de las familias. Los modelos presentados destacaron por su equilibrio entre diseño, espacio y tecnología, convirtiéndose en aliados perfectos para un estilo de vida activo y dinámico, transmitiendo la filosofía de Škoda de hacer la vida más fácil y cómoda tanto dentro como fuera de la carretera.