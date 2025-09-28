Seal 6 DM-i: competir con los grandes

Presentado en dos carrocerías, berlina y Touring -familiar-, el nuevo BYD Seal 6 DM-i mide 4,84 metros de largo en ambos casos, con 491 litros de maletero para la versión de cuatro puertas y de 500 litros para la familiar - 1.535 litros al abatir los asientos-. Esto lo convierte en una opción muy práctica para aquellos que necesitan más espacio de carga.

El lenguaje estético sigue la línea “Ocean” de BYD, con faros LED distintivos, formas fluidas en los laterales y detalles de diseño a la última. En el interior destaca la sensación de calidad y vanguardia, encontrando muchos elementos, como la pantalla de infoentretenimiento de 15,6″ -12,8″ en versiones de acceso-, los asientos delanteros calefactados y ventilados, el techo panorámico, las cámaras de 360º para maniobras, o los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, entre otros.

En materia de seguridad, de serie se incluyen 7 airbags, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, alerta de fatiga y cámara trasera con sensores. Las versiones más equipadas suman detección de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado, etc.

Además, se incorpora tecnología interesante como carga bidireccional (V2L), que permite alimentar dispositivos externos, lo que añade versatilidad más allá del simple uso automotriz.

Versiones y autonomía. La gama del BYD Seal 6 DM-i se estructura en tres versiones híbridas enchufables, la de acceso Boost con batería de 10,08 kWh, potencia conjunta de 184 CV y una autonomía eléctrica WLTP de unos 55 km; y los Comfort Lite y Comfort, con batería de 19 kWh, potencia de 212 CV y autonomía eléctrica WLTP de 105 km. De la parte de combustión se encarga un motor eficiente de 1,5 litros de gasolina. La batería pequeña se puede recargar en corriente alterna a un máximo de 3,3 kW de potencia, mientras que la grande admite 6,6 kW y también corriente continua a 26 kW. En cuanto a autonomía total combinada, el SEAL 6 DM-i se sitúa en unos 1.500 km para las versiones más eficientes -un poco menos para la silueta familiar-, lo que lo coloca por delante de numerosos competidores dentro del segmento.

También declara consumos en ciclo combinado entre 1,5-2,3 l/100 km y emisiones de CO₂ de 34-52 g/km, según versión.

Precio ayudas. Los precios del SEAL 6 DM-i parten sin ayudas desde los 35.790 euros para la versión berlina Boost y desde 38.500 euros para el Touring Boost. Pero estas cifras pueden bajar significativamente con campañas de la marca y la ayuda del Plan MOVES III. Con ello, los precios quedan desde 27.990 euros para el primero de ellos y desde 29.490 euros para el segundo, lo cual deja en condiciones aún más ventajosas a nuestro protagonista.

El BYD Seal 6 DM-i se adelanta a sus rivales en autonomía eléctrica pura, en valor por precio -si tenemos en cuenta sus ayudas- y en capacidad interior. Para quien haga muchos kilómetros, con trayectos mixtos ciudad/carretera, cargue de forma regular o pueda aprovechar la autonomía eléctrica, el SEAL 6 DM-i puede suponer un ahorro notable y una transición cómoda hacia la electrificación. En definitiva, BYD ha logrado con el Seal 6 DM-i un modelo que compite con los grandes, pero con precio que golpea fuerte. En BYD Marcos Automoción les está esperando para que lo puedan ver y probar.