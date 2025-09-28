Renault Clio 2026: crece en tamaño, tecnología y eficiencia

Con 4,12 metros de longitud, 1,77 metros de anchura y 1,45 metros de altura, el nuevo Clio crece ligeramente respecto a su predecesor y se sitúa entre los urbanos más grandes de su categoría. El maletero alcanza 330 litros en las versiones de gasolina y GLP, y 310 litros en la híbrida. Además, Renault ha bajado el borde de carga en 4 cm respecto a la anterior hornada, así es más fácil colocar objetos voluminosos.

El diseño exterior sorprende por su modernidad, destacando la luneta trasera muy inclinada, que aporta dinamismo visual al conjunto. Delante, el frontal está tan trabajado que no dejará indiferente a nadie.

Motorizaciones eficientes. La gama de motores arranca con el TCe de tres cilindros y 1,2 litros y 115 CV, disponible con cambio manual o automático de doble embrague. Su consumo se sitúa entre 5,0 y 5,1 l/100 km.

El Clio Eco-G 120 combina gasolina y GLP, con 120 CV y transmisión automática, registrando 6,9 l/100 km; la versión más potente es la híbrida E-Tech de 160 CV, que combina un motor de gasolina de 1,8 litros con dos eléctricos y una batería de 1,4 kWh, homologando un consumo de 3,9 l/100 km y acelerando de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos.

Equipamiento y tecnología. Renault ofrece tres niveles de equipamiento: Evolution, Techno y esprit Alpine. Desde el nivel Techno, la pantalla central de 10 pulgadas integra el sistema multimedia OpenR Link con Google Maps, asistente de voz y aplicaciones, además de conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay.

Entre otras comodidades, este nivel incluye climatizador automático, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, retrovisores plegables eléctricamente, iluminación ambiental y llantas de 16 pulgadas. La versión esprit Alpine añade detalles en Alcantara, pedales de aluminio y avanzados asistentes de conducción como el control de crucero adaptativo inteligente, la ayuda al estacionamiento, el aviso de vehículos en ángulo muerto y el frenado automático de emergencia en marcha atrás. El equipo de sonido de serie puede ser sustituido opcionalmente por uno de la firma Harman Kardon, y las cámaras de asistencia al estacionamiento presentan mayor definición.

Renault mantiene además el práctico botón «My Safety», que permite activar una configuración personalizada de hasta cinco asistentes con un solo toque, reforzando la seguridad y comodidad de la conducción.

El nuevo Renault Clio abrirá su listado de pedidos en unas semanas y llegará a Renault Marcos Automoción el año próximo con unos precios que aún no se han confirmado, aunque se estiman a partir de unos 20.000 euros sin contar promociones.