Vuelve el mito

Coincidiendo con el cuarenta aniversario de la familia GSX-R, la nueva GSX-R1000R 2026 se renueva profundamente para seguir siendo una referencia en el mundo de las súper deportivas, tanto en circuito como en carretera abierta.

Desde su lanzamiento en 2001, la GSX-R1000 ha acumulado títulos y victorias por todo el mundo, incluyendo nada menos que 15 campeonatos del mundo de resistencia FIM, lo que la ha consolidado como una de las motos de producción más exitosas de la historia del motociclismo. Esta edición 2026 no solo mantiene ese legado, sino que lo amplifica con mejoras integrales en motor, electrónica, chasis y diseño, cumpliendo además con las exigentes normativas Euro 5+ sin comprometer su fiabilidad y carácter radical.

El alma de la GSX-R1000R 2026 es su ya legendario motor de cuatro cilindros en línea de 999,8 cm³, que ha sido profundamente revisado para aumentar la eficiencia sin perder ni un ápice de su contundente entrega de potencia. Gracias a tecnologías derivadas de la competición como el sistema de distribución variable SR-VVT, la unidad ofrece una potencia máxima de 195 CV a 13.200 rpm y un par motor de 110 Nm a 11.000 rpm.

Cada componente ha sido optimizado: pistones forjados más ligeros, nueva cadena de distribución, nuevos inyectores de 8 orificios y un escape de titanio más compacto, que permiten no solo cumplir la Euro 5+, sino mejorar el rendimiento general y la fiabilidad en condiciones extremas. La relación de compresión ha subido a 13,8:1 y se ha rediseñado el flujo de admisión y escape para obtener una respuesta más afinada en todo el rango de revoluciones.

Suzuki ha dotado a la GSX-R1000R 2026 de sus más avanzados sistemas de asistencia electrónica aglutinados en el Suzuki Intelligent Ride System, desarrollado para mejorar el control y la seguridad sin restar sensaciones deportivas. Este conjunto incluye el selector de modo de conducción Suzuki con tres mapas de motor (Activo, Básico y Confort) adaptables a estilo de pilotaje y condiciones del terreno.; control de tracción con 10 niveles, más modo OFF; limitador de elevación de la rueda delantera en aceleración y control de par de balanceo. Ride-by-wire, control de salida y frenada en curva. ABS adaptativo en pendiente, asistencia a bajas revoluciones y sistema Easy Start para arranques sin esfuerzo.

Todos estos sistemas están coordinados por una unidad IMU de última generación, cuyos datos se pueden monitorizar a través de un cuadro de instrumentos LCD multifunción, claro y muy completo.

La parte ciclo de la GSX-R1000R está a la altura de su propulsor. El chasis de doble viga de aluminio ha sido diseñado para ofrecer una agilidad sobresaliente sin perder rigidez, aspecto clave para ofrecer un desempeño en toda clase de curvas, sobre todo las más rápidas. El basculante reforzado, el subchasis de aluminio ligero y el amortiguador de dirección con ajuste electrónico permiten una conducción precisa y estable a cualquier ritmo.

Las llantas de aluminio fundido de seis radios están calzadas con neumáticos Bridgestone Battlax Racing Street RS11, que ofrecen un agarre ejemplar tanto en carretera como en pista. En el apartado de frenos, se confía en unas pinzas monobloque Brembo de cuatro pistones con discos flotantes de 320 mm delante y un disco trasero de 220 mm, con el añadido de un avanzado sistema ABS.

Como novedad, Suzuki ofrece winglets opcionales inspirados en los que empleó su moto de resistencia para la carrera de las 8 Horas de Suzuka en 2024. Estos elementos en carbono generan una gran fuerza aerodinámica descendente a alta velocidad.

En cuanto al diseño, la GSX-R1000R 2026 combina líneas agresivas con un estilo funcional. La carrocería ha sido refinada en el túnel de viento para optimizar la aerodinámica, reducir la resistencia y favorecer la posición del piloto en circuito. Detalles como el faro LED compacto, las luces traseras en disposición vertical o los intermitentes LED estilizados subrayan su carácter de máquina de precisión.

Con motivo del 40º aniversario, Suzuki ha creado tres combinaciones de colores exclusivos que evocan las libreas históricas de la saga GSX-R: estos son el Azul Pearl Vigor / Blanco Pearl Tech; el Rojo Candy Daring / Blanco Pearl Tech; y el Amarillo Pearl Ignite / Azul Stellar Mate.

Estos colores se complementan con gráficos y adhesivos específicos y exclusivos, logotipos del 40º aniversario en el depósito, el asiento y el silenciador; y una llave especial conmemorativa pensada para satisfacer a los clientes más apasionados.

Con su lema -“Diseñada para rendir, construida para emocionar”- Suzuki no solo rinde homenaje a una de las sagas más emblemáticas del motociclismo, sino que lanza un mensaje claro: la GSX-R sigue viva, más rápida, tecnológica y emocionante que nunca. Ya puedes pasarte por Motos Marín, distribuidor oficial Suzuki para toda la Región de Murcia y reservar tu R-1000R.