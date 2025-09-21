El nuevo superventas de Dacia llega a Murcia

El Dacia Bigster Tour llega a la Región de la mano de Dacia Marcos Automoción. El pasado viernes día 19 de septiembre, se presentó en las instalaciones de la firma en la Avenida Juan de Borbón de la capital murciana el nuevo modelo, escalado por encima del popular Duster y llamado a ser uno de los vehículos estrella del fabricante.

En el acto, que contó con la presencia de Laurent Sengenes, director general de Dacia España; Markel de Zabaleta, jefe de Prensa de Dacia y Juan José Juan, gerente de Dacia Marcos Automoción, se habló del nuevo SUV de Dacia, que con sus 4,57 metros de largo -23 centímetros más que un Duster-, aterriza en un segmento en plena pujanza, destinado a aquellos que necesitan un plus de carga sin renunciar a la estética y la polivalencia de un coche más elevado del suelo.

Desde que se abrieron pedidos el pasado mes de enero, el Bigster está acaparando la atención de muchos clientes -algunos de ellos reservaron su unidad sin ni siquiera haberla visto físicamente-. Como buen integrante de la marca, el Bigster ofrece una relación precio/producto imbatible, con un coste de partida de 24.990 euros y una gama que abarca motores de gasolina de 130 y 140 CV -hibridación ligera- y de 155 CV -híbrido completo-, además de la posibilidad de combustible GLP en la variante de 140 CV, una verdadera especialidad donde Dacia reina en el mercado y, otra ventaja más, la opción 4x4 para el nivel de 130 CV. Además de en el precio, el nuevo Bigster destaca entre sus contrincantes por un peso más contenido -alrededor de 150 kg- respecto a estos, y un nivel de equipamiento sin fisuras que estrena elementos inéditos en la marca, como una oferta bitono, las llantas de 19 pulgadas, el portón trasero con apertura eléctrica, la climatización bizona con aireadores traseros, el techo solar panorámico practicable, o el asiento del conductor regulable eléctricamente, entre otros. Y todo eso sin contar con su enorme maletero de 700 litros de capacidad o el sistema multimedia de amplia conectividad con pantalla táctil de 10,1 pulgadas.

Por otro lado, los responsables de la firma destacaron la campaña Dacia CareMakers, un programa solidario que facilita el acceso a un vehículo nuevo con condiciones especiales de financiación -hasta un 40 % más bajas- a personas en situación de vulnerabilidad.

Después de la charla inicial, la prensa especializada y los clientes invitados al evento pudieron hacer unas pruebas de conducción con los distintos integrantes de la gama Bigster, donde disfrutaron de su comodidad de marcha y las prestaciones de las solventes mecánicas. Todo un nuevo referente de la firma que está dispuesto a ser un superventas. No podemos olvidar que el Sandero es el vehículo más vendido en nuestro mercado y que el Duster ocupa el tercer puesto en su categoría.

En Dacia Marcos Automoción les está esperando el nuevo Bigster para que puedan comprobar sus muchísimas virtudes, igual que las disfrutamos nosotros el pasado viernes.