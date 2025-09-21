La cara del futuro de Cupra

Cupra presenta el Tindaya Showcar, un prototipo que no solo avanza la futura línea diseño de la marca, sino que también es toda una declaración de intenciones: «Sin conductores, no hay Cupra». El Tindaya toma su nombre de la mítica montaña de Fuerteventura, de la que también se inspira para su diseño con una carrocería bitono con degradado del gris océano al beige tierra volcánica. Se trata del coche más grande jamás creado por Cupra: mide 4,72 metros de largo y luce unas imponentes llantas de 23 pulgadas. Su altura libre al suelo y su marcada postura ‘pushing forward’ le dan una presencia musculosa y siempre lista para la acción.

Según la marca, todas las superficies han sido diseñadas para evocar un cuerpo vivo, no una máquina: líneas dinámicas, superficies fluidas y una silueta fastback que combina agresividad con elegancia. El Tindaya estrena el Blister 2.0 que acentúa el dinamismo lateral con un gesto tipo flecha. Las proporciones se han empujado al extremo, con una cabina compacta (apenas un cuarto del total) sobre un cuerpo potente (tres cuartos), reforzando su expresividad visual.

La fuerza que le dan las molduras y los blisters convierten al Tindaya en una buena muestra de hacia dónde va Cupra

El frontal del Tindaya está dominado por una versión evolucionada de la ya característica ‘máscara negra’ de Cupra, que ahora es más ancha y funcional. Desde el centro nace el nuevo logo iluminado, del que se proyectan tres triángulos como si marcaran una secuencia de activación. Y justo bajo esa línea, el morro adopta una forma reconocible al instante: una ‘nariz de tiburón’ (SharkNose) que proyecta el coche hacia adelante.

En la zaga, el doble alerón flota sobre una luneta y spoiler desmontables que, junto con el techo de estructura en ‘ýpsilon’ impresa en 3D. Esta estructura permite modificar el perfil del coche y explorar nuevas formas y funciones. Las luces traseras, con recortes triangulares, parecen flotar dentro de una «máscara digital de costa a costa».

Materiales sostenibles

El Tindaya también introduce nuevas soluciones sostenibles. Usa lino Bcomp en la carrocería y el interior, junto con aluminio impreso en 3D y cuero vegano de base biológica. Llama mucho la atención que varios elementos exteriores, como los retrovisores y las aletas, cambian de opaco a transparente y cuentan con iluminación perimetral que varía según el modo de conducción. Otra curiosidad son los retrovisores, que están hechos con forma de cola de ballena si se miran desde arriba.

Las puertas tipo salón, sin pilar B, dan acceso a un interior que gira alrededor del conductor. Configuración 2+2, asientos CUPBucket flotantes anclados a la consola central (aguantan hasta 190 kilos), materiales sostenibles con acabados paramétricos y sensación envolvente. En el centro del salpicadero se sitúa el ‘Driver Axis’: una pantalla de 24 pulgadas. El volante tipo yugo, con botones satélite, refuerza la inspiración racing y gamer.

Pero el verdadero corazón del habitáculo es el ‘Jewel’, un prisma de vidrio entre ambos ocupantes delanteros que controla el coche, cambiando entre los modos de conducción, la luz, y el sonido.

El Tindaya introduce un nuevo enfoque digital llamado ‘phygital’, que combina interacción física y digital con respuestas sensoriales. Su sistema CUPCupra RA Monitor+ proyecta información sobre el parabrisas y se extiende según el modo de conducción. Hay dos. ImmersiveExperience: un entorno minimalista, sin distracciones, que reduce la interfaz al mínimo esencial. El objetivo es una conexión total con la conducción. El otro es el RiderExperience: pensado para los que buscan adrenalina, con gráficos dinámicos, información de fuerzas G, velocidad y comportamiento en tiempo real.

El Cupra Tindaya no llegará a producción tal cual lo vemos, pero representa el primer vistazo al nuevo ADN de la marca. La idea es heredar el éxito del Formentor, que en breve lo veremos 100% eléctrico.