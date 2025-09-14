Lujo superior en clave eléctrica

Con el lanzamiento del Hyundai IONIQ 9, la marca coreana da un paso decisivo en su estrategia de electrificación. Hablamos de un vehículo que mezcla el ADN de un SUV de gran tamaño con la practicidad de un monovolumen, un modelo que no solo entra en un segmento nuevo para Hyundai, sino que llega dispuesto a liderarlo. Sus 5,06 metros de longitud no pasan desapercibidos, y tras unos kilómetros al volante queda claro que estamos ante el Hyundai más avanzado y ambicioso hasta la fecha.

El coche se asienta sobre la plataforma modular E-GMP, ya conocida en los IONIQ 5 y 6, pero aquí llevada al extremo con una batería de 110,3 kWh y un sistema eléctrico de 800 voltios que permite cifras de autonomía y carga rápidas inéditas en este tamaño: hasta 620 km WLTP y recargas del 10 al 80 % en apenas 24 minutos si encontramos un cargador de 350 kW.

Aerodinámica y presencia. El IONIQ 9 tiene un estilo imponente y al mismo tiempo sofisticado. Su coeficiente aerodinámico de 0,259 lo sitúa como referencia en el segmento, gracias a soluciones como los espejos laterales digitales, las rejillas de aire activas y unas llantas con diseño inspirado en turbinas.

La iluminación paramétrica, ya característica en la familia IONIQ, cobra aún más protagonismo en este modelo, con faros matriciales delante y un conjunto posterior que le da una identidad inconfundible en carretera. Visualmente es un coche que transmite innovación, pero sin caer en estridencias.

Un salón sobre ruedas. Al abrir la puerta y acceder al habitáculo, la sensación es de estar entrando en un auténtico salón rodante. La distancia entre ejes de 3,13 metros regala un espacio plano y modulable, disponible con seis o siete plazas. En la segunda fila, los asientos pueden ser reclinables, giratorios e incluso con reposapiernas, lo que eleva la experiencia de viaje a otro nivel.

El maletero no se queda atrás: hasta 2.494 litros en la versión de seis plazas con los asientos posteriores abatidos, y un maletero delantero de 88 litros (52 en las variantes con tracción total). Además, la consola central deslizante aporta funcionalidad extra.

La calidad percibida da un paso adelante con materiales de primer nivel, un excelente aislamiento acústico y un sistema de sonido BOSE con 14 altavoces. A esto se suma una climatización por bomba de calor y un sistema de cancelación activa de ruido que hacen del viaje una experiencia premium.

Tecnología y conectividad. El interior está dominado por una pantalla curva panorámica que une dos superficies de 12,3 pulgadas para instrumentación y multimedia. Pero lo que realmente sorprende es el estreno del Asistente de IA con control de voz, capaz de gestionar desde la climatización hasta la navegación o incluso dispositivos del hogar conectado con un simple “Hey Hyundai”.

No faltan detalles de vanguardia como la llave digital compartible, seis puertos USB-C de alta potencia, actualizaciones a distancia OTA o incluso una bandeja de esterilización por luz UV para pequeños objetos. Un nivel de sofisticación que abruma.

Al volante: sorprendentemente ágil para su tamaño. Bajo el capó, el IONIQ 9 ofrece tres configuraciones: RWD de 218 CV, AWD de 313 CV y una variante Performance AWD de 435 CV, capaz de hacer el 0-100 km/h en solo 5,2 segundos. Para un vehículo que supera las 2,5 toneladas, las cifras son notables.

En marcha, el confort prima sobre todo. La suspensión con amortiguadores autonivelantes filtra de maravilla las irregularidades y aporta una estabilidad ejemplar en autopista. La dirección transmite seguridad y el reparto dinámico de par ayuda a que el coche se sienta más ágil de lo esperado en carreteras reviradas. Además, los modos de terreno para nieve, barro o arena amplían su versatilidad. No parece que estemos llevando un vehículo de este tamaño.

En cuanto a eficiencia, en condiciones reales es razonable esperar consumos de alrededor de 20 kWh/100 km, lo que se traduce en autonomías reales cercanas a los 500-550 km, siempre dependiendo del ritmo y las condiciones.

Blindaje tecnológico. Hyundai ha volcado todo su arsenal de asistentes en el IONIQ 9, con el paquete SmartSense en su versión más avanzada. Incluye desde el asistente de colisión frontal hasta el monitor de ángulo muerto con imagen en tiempo real, pasando por el asistente de conducción en carretera con cambios automáticos de carril y el aparcamiento remoto inteligente.

La seguridad pasiva tampoco se queda atrás, con pretensores de cinturones en todas las filas y sistemas como la advertencia de salida segura o la alerta de ocupantes traseros.

El referente a batir. El Hyundai IONIQ 9 no solo completa la gama eléctrica junto a los IONIQ 5 y 6: la redefine. Combina una autonomía sobresaliente, un nivel de tecnología y conectividad inéditos y un confort que lo sitúa de lleno en la categoría premium.

Está claro que no es barato —los precios arrancan en 69.900 euros para la versión de 218 CV y llegan hasta los 88.100 euros en el tope de gama—, pero quien busque un gran SUV eléctrico para viajar en familia difícilmente encontrará una alternativa tan equilibrada.

En definitiva, el IONIQ 9 es el Hyundai más ambicioso jamás fabricado, y tras esta primera toma de contacto, podemos decir que está más que preparado para competir con los grandes nombres del segmento. Ya lo podemos ver y probar en Hyundai Gasmovil, concesionario oficial de la firma en la Región de Murcia.