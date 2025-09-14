Europa planta cara a China

El IAA Mobility de Múnich se convirtió lapasada semana en el gran escaparate mundial de la automoción. Durante seis días, la ciudad bávara acogió a fabricantes de todo el mundo, que aprovecharon el certamen para mostrar sus novedades más importantes y marcar el rumbo de los próximos años. Las marcas europeas se centraron en consolidar su estrategia eléctrica con modelos más asequibles y eficientes, mientras que los fabricantes chinos intensificaron su desembarco en el viejo continente con propuestas cada vez más competitivas en diseño y tecnología. No faltaron tampoco los concept cars, las ediciones especiales y los deportivos de altas prestaciones que mantienen vivo el componente pasional del automóvil.

Opel Corsa GSE GT

Opel Corsa GSE GT / L. O.

El Opel Corsa GSE Gran Turismo es el primer paso del nuevo futuro de la gama deportiva de la marca del rayo. Es un superdeportivo eléctrico, con 800 CV, 800 Nm de par y tracción total permanente, que también saltará al mundo de los videojuegos.

Cupra Tindaya

Cupra Tindaya / L. O.

El Cupra Tindaya se presentó como el showcar más ambicioso de la marca española y un adelanto claro de un nuevo lenguaje de diseño. Con 4,72 metros de longitud, combina proporciones robustas con un perfil fastback.

Mercedes AMG XX

Mercedes AMG XX. / L. O.

El Mercedes-Benz AMG GT XX ha sido uno de los protagonistas de la marca alemana en la exposición de Munich. El concept car enseña la nueva arquitectura de AMG y redefine los estándares de la movilidad eléctrica bajo la carrocería de un hiperdeportivo creado para ser rápido.

Leapmotor B05

Leapmotor B05. / L. O.

El Leapmotor B05 fue el protagonista del stand de la marca china de Stellantis. Con este hatchback 100% eléctrico, clave para la marca, Leapmotor quiere conquistar el segmento C europeo. También se dieron a conocer los precios del B10 para España: menos de 20.000 euros con todas las ayudas.

Renault Clio

Renault Clio. / L. O.

La sexta generación del Renault Clio llega con tres motores nuevos y un diseño que rompe con el modelo anterior. En el interior, incorpora el sistema de infoentretenimiento OpenRlink con Google integrado de la marca del rombo.

BYD Seal 6 DM-i

BYD Seal 6 DM-i / L. O.

BYD añade a su catálogo europeo el híbrido enchufable 6 DM-i con carrocería Touring. Puede alcanzar los 212 CV de potencia y, gracias a la tecnología híbrida, la autonomía combinada permite recorrer hasta 1.200 kilómetros sin parar a repostar ni recargar.

Volkswagen ID. Polo

Volkswagen ID. Polo / L. O.

Volkswagen ha dado un paso importante en su estrategia de electrificación con el estreno del ID. Polo, el heredero natural del Polo de combustión en formato 100% eléctrico. Este utilitario de segmento B promete una autonomía que rondará los 450 km, con un precio competitivo por debajo de los 25.000 euros.

Xpeng P7

Xpeng P7. / L. O.

Xpeng eligió Múnich para el estreno europeo del P7, una berlina deportiva 100% eléctrica que marca un salto tecnológico con autonomías de entre 700 y 820 km. Con 593 CV de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y alcanza los 230 km/h, apoyado en una arquitectura eléctrica de 800 V y suspensión neumática.