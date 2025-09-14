EBRO Tai Motor impulsa el deporte en Murcia con su patrocinio al Desafío Murcia Río

EBRO Tai Motor, concesionario oficial de la firma en la Región de Murcia, participó el pasado fin de semana en el evento Desafío Murcia Río, la carrera de obstáculos que reunió a más de 300 participantes en un recorrido de 5 kilómetros y 20 pruebas a lo largo del Malecón y la mota del río Segura.

La cita arrancó en el Cuartel de Artillería y culminó en el Puente Nuevo. Durante el recorrido, tuvo la oportunidad de mostrar cinco vehículos en diferentes puntos: tres en el primer obstáculo y dos más en la zona de avituallamiento, junto al pódium.

Los asistentes pudieron conocer de cerca toda la gama de la marca, entre ellos los PHEV s700 y s800, el nuevo s400 HEV en color Blood Stone y varios s700 TGDI en distintos acabados. El equipo comercial estuvo presente para atender al público y acompañar la jornada.

Como cierre, se entregó un premio especial a los ganadores absolutos masculino y femenino, consistente en un pack de merchandising exclusivo y la cesión de un vehículo para disfrutar durante un fin de semana.

Además del apoyo al deporte, septiembre llega con una cita especial en el concesionario: los Días EBRO, del 8 al 22 de septiembre.

Durante este periodo se puede acceder a condiciones exclusivas en toda la gama, con entrega inmediata y sin esperas por un nuevo vehículo. Una ocasión para conocer de primera mano las prestaciones de la firma y su compromiso con la innovación, la fiabilidad y la conducción segura.