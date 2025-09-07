Toyota Labasa y UCAM Murcia CB renuevan su compromiso compartiendo valores de esfuerzo y superación

El UCAM Murcia CB y Toyota Labasa han renovado su acuerdo de patrocinio, consolidando por segundo año consecutivo una alianza estratégica que refuerza el vínculo entre ambas entidades. El acto de presentación del acuerdo tuvo lugar en las instalaciones del concesionario murciano, proveedor oficial de los vehículos de la primera plantilla universitaria.

El gerente de Toyota Labasa, Domingo Nieto, destacó la importancia de esta colaboración para la empresa y para la Región: “Tenemos por segundo año consecutivo la suerte de hacer una rueda de prensa en estas instalaciones antes de comenzar la temporada. Todo ello es gracias al acuerdo de colaboración que tenemos entre UCAM Murcia CB y Toyota Labasa. Este acuerdo es importante por dos motivos. En primer lugar por nuestro compromiso con la Región de Murcia. No hay mejor manera que devolver los ingresos que nos aporta que a través de un club que pasea el nombre de la Región de Murcia por todo el mundo. Y segundo trasladar los valores del deporte como son el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Valores que se basan en el respeto y la humildad. Les deseamos muchos éxitos para esta temporada y que nos sigan ilusionando a todos los murcianos”.

Por su parte, el Director Comercial y de Marketing del UCAM Murcia CB, José Miguel Garrido, expresó su satisfacción por esta continuidad en un año muy especial para el club: “Es un orgullo poder iniciar una temporada muy especial como es la celebración del 40 aniversario, en las instalaciones de Toyota Labasa. Es un placer continuar un año más con este acuerdo. Sois muy profesionales y un espejo en el que nos miramos para hacer las cosas un poquito mejor”.

Toyota Labasa, proporcionará los vehículos a los jugadores. Diferentes modelos de RAV 4 y C-HR que cuentan con la mejor seguridad, elegancia y confort para la primera plantilla del UCAM Murcia CB. Además, se impulsarán diferentes acciones y experiencias para los aficionados durante la temporada.

Con esta renovación, el UCAM Murcia CB asegura la continuidad de un socio estratégico que comparte los valores de disciplina, superación y compromiso con la Región, claves en un año histórico marcado por el 40 aniversario del club universitario.