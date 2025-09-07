Nueva Voge 625R: una naked en toda regla

La nueva Voge R625 representa un paso firme de la marca en el segmento de las naked de media cilindrada. Un modelo que combina altas prestaciones, equipamiento completo y una calidad de construcción notable, posicionándose como una de las opciones más competitivas de su categoría.

La 625R está impulsada por el mismo motor que ya ha demostrado su solvencia en la 625DSX, un bicilíndrico en paralelo, con distribución DOHC, refrigeración líquida y potencia máxima de 64 CV. Entre sus características técnicas más destacadas se encuentran el cigüeñal calado a 270º, que proporciona un comportamiento similar al de un motor en V, con una entrega de par más contundente y un sonido característico. El eje de equilibrado, que reduce vibraciones primarias para ofrecer una conducción más suave y refinada. Y su diseño compacto y ligero, favoreciendo una excelente centralización de masas. Este propulsor es ampliamente valorado por su equilibrio entre potencia, suavidad de funcionamiento y fiabilidad, así como por su capacidad para adaptarse a distintos estilos de conducción, desde el uso urbano hasta una conducción deportiva en carretera.

En la 625R, la parte ciclo ha sido desarrollada con componentes de primer nivel, apostando por marcas de prestigio internacional como sus suspensiones Kayaba (KYB), con horquilla invertida delantera y monoamortiguador trasero sobre bieletas, que aseguran estabilidad y absorción eficaz en todo tipo de firmes. El sistema de frenado viene firmado por Nissin con doble disco delantero y disco trasero para un control preciso y progresivo. Por último, sus neumáticos Pirelli, montados sobre llantas de aleación ligera, ofrecen un excelente compromiso entre duración y rendimiento tanto en seco como en mojado.

El chasis, tipo tubular en acero, ha sido desarrollado para ofrecer rigidez estructural sin penalizar el peso, contribuyendo a una conducción ágil, intuitiva y segura.

A nivel tecnológico, la Voge 625R incorpora un paquete electrónico completo, orientado tanto al confort como a la seguridad del piloto con: pantalla TFT a color de alta resolución, con conectividad para smartphone y navegación Turn by Turn. Dos modos de conducción, que adaptan la respuesta del motor a distintas situaciones. Control de tracción, un plus de seguridad - además desconectable- para adaptarse a todas las condiciones.Iluminación Full LED, que mejora la visibilidad y refuerza su estética moderna y Toma USB de carga rápida, útil para navegación y dispositivos móviles.

La calidad percibida en la 625R está al nivel de motocicletas de segmentos superiores. Voge ha prestado especial atención a los materiales, ajustes y acabados, lo que se traduce en un tacto general sólido y refinado. Este nivel de calidad se refleja tanto en el uso diario como en la durabilidad a largo plazo del vehículo.

El diseño de la 625R se define por unas líneas afiladas, compactas y musculosas, que transmiten dinamismo incluso en parado. Su color negro refuerza su presencia deportiva, sin renunciar a la sobriedad ni la elegancia.

La Voge 625R ya está disponible en Motos Marín, distribuidor oficial para toda la Región de Murcia de Voge, en su versión estándar de 64 CV y también en versión limitada a 35 kW, apta para el carnet A2.

Su precio de lanzamiento es de 5.184 euros, lo que la convierte en una de las naked de media cilindrada con mejor relación calidad-precio del mercado.