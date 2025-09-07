Más detalles del nuevo Nissan Leaf

El Nissan Leaf 2026 ya tiene precio en Estados Unidos. La marca ha comunicado que el nuevo crossover se ofrecerá allí con varios niveles —S, S+, SV+ y Platinum+— y que el precio del S+ partirá desde 29.990 dólares antes de tasas (unos 27.600 euros al cambio aproximado). Incluyendo la tarifa de destino que manejan los medios norteamericanos, el punto de partida del S+ se sitúa en 31.485 dólares, es decir, alrededor de 29.000 euros. Por encima se sitúan los SV+, en la franja de 34.000–35.000 dólares (aprox. 31.300–32.200 euros) y el Platinum+, que alcanza cifras cercanas a 38.990–40.485 dólares según equipamiento (entre 35.900 y 37.200 euros al cambio). Nissan, además, prepara un Leaf S aún más asequible cuyo precio no se ha hecho público.

Con estas cifras ya sobre la mesa, el Leaf también perfila su propuesta técnica definitiva. En EE. UU., las estimaciones apuntan a 303 millas EPA (unos 488 kilómetros) con la batería de 75 kWh, y a unas 255 millas (aprox. 410 kilómetros) con la de 52 kWh. En Europa, Nissan ya dijo de forma oficial que ofrecería hasta 436 kilómetros WLTP con la batería Standard de 52 kWh y hasta 604 kilómetros WLTP con la Extended de 75 kWh, dos cifras que permiten al Leaf viajar con menos paradas y mucha más tranquilidad que su antecesor. Además, la carga rápida llega hasta 150 kW en corriente continua, siendo capaz de recuperar hasta 417 km en 30 minutos según datos de la ficha técnica. En corriente alterna puede hacer esta operación hasta a 11 kW.

Cambio estético. Por diseño, el Leaf ya no es el compacto discreto de hace quince años; ahora se mueve en la órbita crossover, con una carrocería más aerodinámica y una postura de conducción algo más alta que encaja con lo que pide hoy el comprador. En el habitáculo, dos pantallas de 14,3 pulgadas se convierten en el centro de operaciones con Google integrado y una gran conectividad. A nivel de asistencias, incorpora ProPILOT Assist con Navi-link, que alivia la conducción en autopista adaptándose al trazado y a los límites. La regeneración se puede modular con levas, el e-Pedal Step facilita la conducción con un único pedal en uso urbano y, de cara al ecosistema energético, el coche ofrece V2L para alimentar dispositivos externos hasta 3,6 kW y está preparado para V2G en el futuro.

El Nissan Leaf 2026 se construye sobre la plataforma CMF-EV (la misma arquitectura del Ariya), con MacPherson delante y multibrazo detrás para ganar comodidad y control en vías rápidas. Son decisiones que buscan ese equilibrio entre eficiencia y aplomo que se le pedía a la evolución del modelo. En carretera, la autonomía a 130 km/h promete más de 330 kilómetros con la batería grande y, gracias a la carga de alta potencia, es posible cuadrar rutas largas con tiempos de parada razonables.

El nuevo Nissan Leaf se fabricará en Sunderland (Reino Unido) dentro del plan EV36Zero, que integra producción con energía renovable y cadena de suministro de baterías para el mercado europeo. La marca indica que los pedidos comenzarán este otoño y que las primeras entregas en nuestro mercado llegarán en primavera. No hay precio para España todavía (ni para otros países europeos), así que por ahora el referente lo pone EE. UU. con ese S+ de menos de 30.000 dólares y la promesa de una versión de ataque S todavía más barata.

Como siempre, en nuestra Región, lo podremos ver en Nissan Marcos Automoción.