El C5 Aircross se impone en agosto

El Citroën C5 Aircross ha sido el modelo más votado en la ronda del mes de agosto del Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica, imponiéndose al DS Nº8 y el Lexus RZ.

Con una fuerte personalidad estética y una de las configuraciones más prácticas modulares de su segmento, el Citroën C5 Aircross ofrece una experiencia de conducción marcada por el bienestar a bordo. En su última actualización, el SUV francés mejora en diseño, conectividad y equipamiento, y ofrece una habitabilidad destacada gracias a su banqueta trasera con tres asientos individuales, deslizantes e inclinables, y un maletero de hasta 720 litros.

La oferta mecánica del nuevo Citroën C5 Aircross se compone de: un motor microhíbrido (MHEV) con tecnología de 48V y 136 CV de potencia máxima; un híbrido enchufable (PHEV) de 195 CV con más de 100 km de autonomía eléctrica en ciudad; y versiones 100% eléctricas (BEV) con potencias de 210 y 230 CV y hasta 680 km de autonomía WLTP.

A nivel de confort, el C5 Aircross destaca por su suspensión con topes hidráulicos progresivos, un exclusivo sistema que suaviza la rodadura en todo tipo de firmes.

Con este triunfo, el C5 Aircross se une al grupo de finalistas de la edición 2025 del certamen, acercándose un poco más al reconocimiento definitivo del público lector de Prensa Ibérica.

Candidatos de septiembre. El Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica entra en su novena votación mensual con tres propuestas que representan diferentes aproximaciones a la electrificación.

Ford Ranger PHEV . El pick-up más vendido de Europa durante los últimos diez años se electrifica con una nueva versión híbrida enchufable, sin perder un ápice de su carácter profesional y todoterreno. El Ford Ranger PHEV ofrece 281 CV y un par máximo de 697 Nm, con hasta 52 km de autonomía eléctrica urbana WLTP, y mantiene su capacidad de remolque de hasta 3.500 kg y una carga útil de 1 tonelada.Además, su sistema de tracción e-4WD con caja de transferencia de doble rango, y los distintos modos de conducción (barro, arena, nieve…) lo hacen ideal para condiciones exigentes.

KGM Torres EVX. El KGM Torres EVX es la apuesta 100% eléctrica de la firma coreana en el segmento SUV-D. Con un diseño robusto y moderno, se basa en la filosofía “Powered by Toughness” e incorpora una batería LFP de 73,4 kWh con tecnología Cell to Pack, combinada con un motor eléctrico de 207 CV y 339 Nm de par. Alcanza una autonomía de hasta 635 km en ciclo urbano y 462 km en combinado WLTP, y su consumo homologado es de solo 18,6 kWh/100 km. El interior destaca por su habitabilidad, con maletero de 839 litros ampliable hasta 1.662, climatizador bizona, asientos calefactados y ventilados, pantalla doble de 12,3” y modo V2L.

Kia EV4. El nuevo Kia EV4 marca un punto de inflexión en la estrategia eléctrica de la marca al ofrecer un coche 100% eléctrico que no es un SUV, sino un modelo compacto disponible en versiones berlina y hatchback, ambas con enfoque aerodinámico y diseño muy cuidado. Disponible con baterías de 58,3 ó 81,4 kWh, ofrece hasta 630 km de autonomía WLTP en la versión berlina y 590 km en la hatchback. Se apoya en la plataforma E-GMP de 400V, con carga rápida del 10 al 80% en apenas 29 minutos.