Un motor maravilloso

Suzuki está demostrando, en sus últimas creaciones, un nivel de sofisticación y tecnologías plausible. Es el caso de su nuevo motor bicilíndrico en paralelo con refrigeración líquida, doble árbol de levas en cabeza, capaz de extraer la friolera de 83 CV de sus 776 centímetros cúbicos de cilindrada, coronado por exquisiteces como su sistema control de tracción (STCS) con 5 niveles, tres modos de conducción (SDMS), o su sistema de acelerador electrónico “Ride by Wire” -no hay conexión física entre el acelerador y el motor-, sin olvidarnos del excelente cambio rápido bidireccional que permite subir o bajar marchas sin accionar el embrague. Todo ello en un excepcionalmente compacto y ligero conjunto que, perfectamente puesto a punto para cada una las tres versiones -cuatro modelos- en las que, por el momento- está disponible, ofrezca una calidad de rodadura y un rendimiento de lo mejor que encontramos en su competido categoría. Decir que la labor de integración y desarrollo realizada por Suzuki en cada una de sus adaptaciones es tam brillante que no parecen tales, sino desarrollos exclusivos.

Pero no todo acaba aquí, en su afán por dar a conocer sus excelentes y equilibradas criaturas, Suzuki tiene a estos tres modelo -cuatro versiones- en promoción, con generosos descuentos y un programa de financiación muy competitivo -Suzuki Option-, ademadme de una garantía y asistencia en carretera de 8 años.

Comenzando por la más asequible y práctica de todas, la original GSX-8S, esta avanzada naked -moto desnuda, sin carenado- y con un atractivo y futurista diseño Street Fighter, pesa sólo 202 kg en orden de marcha y gracias a su centrado de masas y su excelente postura de conducción es tremendamente manejable y práctica. Sus 82 CV son dulces y suaves a bajas vueltas, pero de lo más contundentes si estiramos su capacidad para subir de vueltas. En la actualidad cuenta con un descuento de 300 euros, quedándose en 8.199 euros, siendo financiable desde 75 euros al mes en 36 cuotas, con una entrada de 2.215 euros y una cuota final de 4.370 euros (TAE 8,52%).

Por su parte, la más deportiva GSX-8R, se distingue por su elegante carenado integral y una posición de conducción más agresiva, sin dejar de ser relajada. Como bien dicen Suzuki y Paco Marín, gerente de Motos Marín -Distrubuidor Oficial Suzuki para toda la Región de Murcia- es “una deportiva para disfrutar sin sufrir”, la auténtica filosofía de esta excelente, ligera y deportiva opción. Suzuki ha bajado su precio en 700 euros y ahora se vende por 9.499 euros y una financiación similar a la de su hermana 8S.

Por último las maxitrail Sport Turismo V-Strom 800 DE y V-Strom 800 TECH, son dos excelentes opciones que nos permitirán desde un uso diario, con mucha ciudad, a aventurarnos por pistas de montaña con mucha confianza -esta es la palabra que mejor define a estas motos-. La más montañera DE con llantas de radios de 21 pulgas delante y 17 detrás, paramanos y cubre cárter de vende por 11.479 euros -1.000 euros de descuento- o 36 cuotas de 129 euros/mes con una entrada de 2.648 euros y una última cuota de 5.740 euros (TAE 8,60%). La más rutera V-Strom 800 TECH baja en 700 euros su precio para quedarse en 10.539 euros y una financiación muy similar.

Estas son las especiales condiciones en las que Suzuki y Motos Marín nos ofrecen sus excelentes 800 que, naturalmente, están a tu disposición para que las puedas probar.