Pareja de ases del confort

Es innegable que el segmento SUV ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Todas las marcas cuentan con un amplio abanico de modelos en esta categoría, provocando que las hasta entonces reinas del mercado, las berlinas, hayan ido cayendo en el olvido.

No hace mucho, Citroën apostó por un vehículo que fuera una mezcla entre ambos modelos. Por un lado, la silueta de una berlina es inconfundible cuando echamos un primer vistazo al C4, pionero en esta forma de interpretar un vehículo. Si a eso le añadimos una altura al suelo que, sin llegar a ser la de un SUV, no deja indiferente a nadie, tenemos un coche que ha conseguido liderar el segmento C, el C4 y en su acabado fastback, el C4 X.

Tras cinco años en el mercado toca renovarse, y la hace para bien. Sus medidas contenidas, 4.36 metros de largo, es uno de los pilares de su éxito. La nueva generación llega a los concesionarios, como el de Citroën Marcos Automoción Murcia con unos cambios significativos. Su frente tiene unas líneas un poco más redondeadas, con dos nervaduras en su capó que le proporcionan mucha más personalidad.

La firma lumínica es otra de sus novedades, modificando su diseño con un formato horizontal, con diferentes líneas que combinan una fina estética, e incluyendo las luces de posición. En el centro, el logo de Citroën destaca por encima de una rejilla inferior, que permite refrigerar la mecánica interior.

Lateralmente mantiene el “Softer” protector, que remata unas puertas que cuentan con una línea de fuerza que va desde el frente a la trasera. Incorpora unas nuevas llantas de dieciocho pulgadas, que cuentan con un nuevo diseño. Desde el lado del vehículo, es en donde podemos ver, de forma más clara, el corte vertical del frente.

En la zaga destaca la firma lumínica, que con tres módulos de luces led van a marcar la nueva seña de identidad de Citroën, haciendo fácilmente identificables sus modelos.

En lo que a capacidad de maletero se refiere partimos de los 380 litros con todos los asientos en su posición normal, pero su abatimos los traseros, llegamos a los 1250 litros. Y todo ellos con dos posiciones de suelo, que nos permite poder cargar a la altura de la defensa, o ganar un poco más de espacio con una parte inferior.

Nuevo estilo. En el caso del C4 X, su la peculiar forma trasera de tipo fastback, nos da más capacidad en el maletero, con 510 litros con los asientos en su posición normal, y 1350 si los abatimos. Además, cuenta con una configuración que nos permite disponer de 1010 mm de espacio de carga de lado a lado.

Su interior es espacioso, típico en una berlina. En la parte del conductor, destaca el volante con el nuevo chevron de la marca, muy grande. En ambos lados todos los sistemas que habitualmente utilizamos en la conducción. Por detrás, una pantalla que da una información sencilla y práctica.

En la consola central aparece otra pantalla de siete pulgadas, conectable, y que podemos configurar a medida. Utiliza plásticos duros tanto en puertas como en la consola, e incorpora el sistema comfort de asientos que hace la conducción mucho más agradable.

La gama de propulsores arranca con el motor hybrid 100 para el C4. Es el motor de entrada, e incorpora una batería de 48 v para la hibridación. El siguiente paso, tanto para el C4 como para el C4 X, es el motor Hybrid 136, que cuenta con un propulsor 1199 centímetros cúbicos que desarrolla 136 CV de potencia. Incorpora una batería de 48 voltios para la hibridación. Motores completamente renovados, donde la característica más importante es que ahora vienen con cadena de distribución y no correa.

Ambas versiones se complementan con la versión 100% eléctrica. Cuenta con dos baterías, que ofrecen una autonomía que va desde los 360 hasta los 420 kilómetros. Utiliza un sistema eficiente de cara, para poder pasar del 20% al 80% en tan solo veintiocho minutos.