Nueva familia “camperourbana” más asequible y promoción extraordinaria

Zero Motorcycles, líder mundial en motocicletas eléctricas, amplía su catálogo para este 2025 con la introducción de la gama X Line, compuesta por dos modelos innovadores: la Zero XB y la Zero XE. Estas dos motos están diseñadas para ofrecer una experiencia de conducción excepcional tanto en entornos urbanos como en off-road.

La Zero XB es una moto eléctrica equivalente a un ciclomotor, ideal para desplazamientos urbanos y aventuras ligeras. Equipada con un motor síncrono de imanes permanentes que proporciona una potencia máxima de 7,5 kW (10 CV) y un par motor de 373 Nm, alcanza una velocidad máxima de 45 km/h, cumpliendo con la normativa para ciclomotores. Su batería extraíble de iones de litio de 2,4 kWh permite una autonomía de hasta 75 km y se recarga completamente en solo 3 horas mediante un enchufe estándar de 220V.

El chasis de aluminio forjado y el basculante proporcionan una estructura ligera y duradera, con un peso total de apenas 63 kilos. La suspensión, ajustada de fábrica para su cometido polivalente, y las ruedas de 19 pulgadas con neumáticos de tacos garantizan una conducción cómoda en diferentes escenarios. El cuadro de instrumentos cuenta con una pantalla TFT a color de 2,4 pulgadas que ofrece tres modos de conducción -ECO, Estándar y Sport-, además de funciones como control de tracción, control de crucero y marcha atrás, accesibles a través de una interfaz intuitiva. El precio de la XB es de 4.475 euros y estará disponible a partir de primavera aunque ya se puede reservar en Motos Marín, distribuidor oficial Zero para toda la Región de Murcia, o a través de su web.

La Zero XE se posiciona como una motocicleta eléctrica equivalente a una 125 cc, diseñada para ofrecer un rendimiento superior. Su motor de imanes permanentes entrega una potencia máxima de 15,5 kW (21 CV) y un impresionante par motor de 635 Nm, permitiendo una aceleración notable y una velocidad máxima de 85 km/h. La batería extraíble de 4,3 kWh proporciona una autonomía de hasta 104 km y se recarga completamente en aproximadamente 5,5 horas.

El chasis de aluminio forjado y la suspensión totalmente ajustable, junto con las ruedas de 21 pulgadas en la parte delantera y 18 pulgadas en la trasera, equipadas con neumáticos de tacos, acentúan su orientación off-road. El cuadro de instrumentos incorpora una pantalla TFT a color de 2,4 pulgadas con múltiples modos de conducción y funciones avanzadas como asistente de arranque en pendientes, ajustes de regeneración, sensor de inclinación, control de tracción y marcha atrás, ofreciendo al usuario un control total sobre la motocicleta. El precio de la XE es de 6.510 euros y al igual que la XB ya se puede reservar a través de la web de la marca o en Motos Marín.

Zero Motorcycles continúa liderando la innovación en el sector de las motocicletas eléctricas, ofreciendo soluciones que combinan rendimiento, eficiencia y accesibilidad para una movilidad más sostenible como queda patente en la iniciativa All Access un ambicioso plan con el cual Zero introducirá seis nuevos modelos en diferentes segmentos, todos con un precio inferior a los 10.000 euros.

Pero la cosa no termina aquí, bajo el nombre Go Electric y hasta el 31 de marzo, algunos modelos seleccionados de Zero Motorcycles estarán disponibles con un valor inigualable en Motos Marín, con ahorros de hasta 6.000 euros –según el modelo– esta es la oportunidad de unirse a la revolución eléctrica y mejorar su experiencia de conducción como nunca antes. ¡No se lo pierda! Estas ofertas exclusivas están disponibles solo por tiempo limitado y hasta agotar existencias. Visite hoy mismo Motos Marín y aprovéchese de ese descuento en una S, SR, SR/F o SR/S, u otros tantos en DS y DSR, o los 3.000 euros de descuento que hay en la FX, FXE o FXS para modelos año 2022 o anteriores; o los 5.000/3.000 euros para los modelos año 2023.