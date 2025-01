Lo mejor de los híbridos y de los eléctricos

Nuestro protagonista llegó al mercado en 2007 y supuso una verdadera revolución. No en vano, se le puede atribuir el mérito de haber creado el segmento de los crossover, una categoría que, a partir de entonces, se puso tan de moda que en la actualidad no se concibe una marca sin uno, dos o tres modelos de esas características. Ahora, Nissan no deja que su vehículo más popular se duerma en los laureles y, para este ejercicio 2025 renueva en profundidad la tercera generación del Qashqai que data de 2021 con la nueva identidad de la firma, mejor calidad de acabados y un catálogo de dotación más completo.

Gama actualizada. Los cambios no atañen a la oferta mecánica, que por acertada queda invariable, presentando las opciones de gasolina con 140 y 158 CV más el modelo que traemos a estas páginas que representa el tope de gama, el Qashqai E-POWER de 190 CV.

A medio camino entre un híbrido y un eléctrico, el nuevo Qashqai E-POWER recoge lo mejor de esas tecnologías para crear un modelo muy atractivo incluso desde el punto de vista de la eficiencia. Las ruedas se mueven solo con la energía del motor eléctrico, alimentado a su vez de una batería muy compacta que se va recargando todo el tiempo gracias a un motor de gasolina que hace las veces de generador. Ese motor de gasolina es de 1.5 litros y rinde 156 CV para recargar una batería de solo 1,5 kWh. Ella es la que se encarga de alimentar el propulsor eléctrico de 190 CV (140 kW), que es la potencia que al final pasa a las ruedas. El apoyo térmico le permite una etiqueta ECO ya que, pese a propulsarse de una forma 100% eléctrica, presenta emisiones debido a la combustión.

En marcha. Nos ha encantado la suavidad con la que se mueve el actualizado Qashqai. Arranca en modo eléctrico si tiene energía en la batería, y después de rodar unos metros o si demandamos más aceleración, se pone en marcha el motor de combustión. Con la diferencia de que en los híbridos convencionales lo hace tanto para alimentar la batería como para propulsar las ruedas, mientras que en nuestro E-POWER, sólo cumple con la primera función.

Nissan asegura que si la parte térmica solo asume la generación de energía se asegura una mayor eficiencia. Como el bloque de gasolina no depende de las demandas de potencia, puede trabajar a un nivel de revoluciones más constantes en ritmos lentos, así se reducen el consumo y las emisiones. Eso sí, cuando se acelera con fuerza, ya sea al realizar un adelantamiento o para ganar velocidad, el motor se revoluciona como en un híbrido, puesto que tiene que generar mucha energía para la batería, ya que al ser pequeña se agota muy rápido.

El tacto es el de un vehículo eléctrico puro, no sólo porque funciona más en silencio, sin vibraciones y con suavidad sin la intervención del propulsor de gasolina, sino porque además cuenta con la inmediatez de los motores eléctricos, que entregan el par de forma inmediata. Hay que destacar que en el modo de manejo más deportivo, el Qashqai se muestra muy dinámico, sobre todo saliendo desde parado y en recuperaciones.

En nuestras pruebas en trayectos interurbanos y a velocidades legales el ordenador de a bordo nos ha registrado valores por debajo de los 7 litros por cada 100 km, algo que no está nada mal para un conjunto de casi 1.700 kg en la báscula.

En un uso mixto ciudad y carretera nos sorprendió puesto que conseguimos valores de alrededor de 5 litros, una muestra de que la tecnología E-POWER funciona -como ya se imaginan, la ciudad es el peor escenario para un motor de combustión-.

Disponible en Nissan Marcos Automoción Murcia, concesionario oficial de la marca japonesa en nuestra Región, el nuevo Qashqai E-POWER se puede asociar con los acabados de referencia de la casa. Además se añade un nivel más deportivo denominado N-Design con molduras específicas y llantas de 20 pulgadas -los otros son N-Connecta y Tekna Premium-. En todos los casos, con este motor, la tracción es 4x2; los más aventureros deben saber que la variante de gasolina de 158 CV se puede asociar con la tracción total.

Nueva identidad del superventas. El nuevo Qashqai cambia su imagen de tal modo que encontramos una parrilla enorme en el frontal aunque conserva las rasgadas ópticas ahora integradas. Es un SUV que llama mucho la atención también en su perfil, con otros diseños de llanta de 18, 19 y 20 pulgadas. Dentro hay otros guarnecidos y el sistema de entretenimiento trabaja bajo el ecosistema Android con todas las ventajas que imaginamos -navegación con info a tiempo real, integración con nuestro teléfono, etc.-, también se mantiene la información para el conductor en una pantalla de 12,3 pulgadas pero con nuevos gráficos.

El precio del Nissan Qashqai E-POWER 190 CV parte desde los 35.050 euros.