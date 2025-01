Buque insignia de BYD para Europa

BYD no lleva dos años en España, y acaba de lanzar su séptimo modelo 100% eléctrico. Llega al segmento D y, a priori, se presenta como un rival directo del Tesla Y. Es un vehículo grande, con 4,83 metros de largo, 1,92 de ancho y 1,62 de alto. Cuenta con una distancia entre ejes considerable, 2,93 metros, y esta circunstancia permite un amplio espacio interior. Con los dos asientos delanteros colocados para dos ocupantes de 1,78 de alto, el hueco que queda en las plazas traseras es inmenso, pudiendo hacer largos viajes sin acusar en exceso el desgaste físico. Además, como no tiene túnel central, si viajan tres pasajeros en esas plazas traseras, el del medio no va a sufrir tanto.

Exteriormente el coche es un SUV Coupé deportivo, en el que encontramos rasgos del Dolphin y del Seal, lo mejor de cada uno de ellos. La caída del techo hacia el portón trasero, permite que puedan viajar personas altas en las plazas traseras. El frente muestra el clásico diseño en forma de X, e incorpora faros led flotantes dual U.

Interior tecnológico

De su interior destaca la calidad de los materiales empleados. En consonancia con esa calidad está su acabado, donde se aprecian buenas uniones.

Los asientos se ajustan perfectamente al cuerpo. Son integrales, estilo backet, ventilados y calefactados. Reaccionan con rapidez, y en cuestión de segundos podemos tenerlos frescos o calientes. Los cristales de los elevalunas llevan doble capa, consiguiendo insonorizar el interior de tal manera que, sin llevamos apagado el equipo de sonido, apenas apreciamos sonidos del exterior.

Como no puede ser de otra manera, destaca la gigante pantalla que va encima de la consola central, de 15,6 pulgadas. En su posición normal es una pantalla muy grande, que nos permite, además, girarla para poderla ver en formato vertical, una opción interesante cuando utilizamos el navegador integrado de Google.

Uno de los avances más importantes es el uso de la Blade Battery, que utiliza fosfato de hierro y litio como material catódico. El LFP presenta mayores niveles de seguridad y durabilidad en comparación con las baterías de iones de litio, además de ser 100 % libres de cobalto, material que ha suscitado inquietudes éticas y medioambientales en la industria minera. Se beneficia de la pionera tecnología Cell to Body, una diferencia técnica clave en comparación con otros vehículos enchufables. En lugar de una disposición tradicional, la integra en la estructura del vehículo, con la cubierta superior de esta actuando como suelo del habitáculo.

El motor desarrolla una potencia de 313 CV. Es el único motor en la versión Comfort de tracción trasera con el que acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 215 km/h. En las versiones Design AWD y Excellence AWD, a este motor se suma otro de 217 CV en el eje delantero que proporciona tracción total, con una potencia combinada de 530 CV.

Excelente rodador

En carretera el coche responde como cabe esperar. Es fino en su rodar, en curva se ajusta a la perfección. En la “Autobahn” alemana pudimos probarlo a fondo, y aunque desde la marca dicen que su velocidad máxima es de 215 km/h, da la sensación de que puede dar mucho más. En esta ocasión no pudimos hacer una prueba de consumos ya que no se daban las circunstancias, y lo dejamos para otra ocasión. La regeneración de frenada se limita a tan solo dos posiciones, y para manejarlo hay que utilizar un cursor que hay en la consola central.

El nuevo BYD Sealion 7 viene en tres acabados, Comfort, Desging y Excellence. En lo que a precios se refiere, y a falta de confirmación oficial, la gama arrancará en los 47.990 euros, sin ayudas. Si aplicamos el Plan Moves, y todos los descuentos máximos, podríamos tener un BYD Sealion 7 por 39.780 euros.