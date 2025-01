El nuevo Rey de Europa

Europa ha elegido rey. El Renault 5 (junto con el Alpine A290) se ha convertido en el Car Of The Year 2025. En una gala celebrada en el arranque del Salón Internacional del Automóvil de Bruselas (que de esta manera recuperada el escenario tras la edición 2023) y en plan Eurovisión, los 60 miembros del jurado del galardón del The Car Of The Year (entre los que se encuentra el Director de Motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez) han emitido su veredicto eligiendo al nuevo ‘rey’ del mercado del automóvil en Europa.

El Renault 5 se ha coronado como mejor coche europeo superando en la final a otros seis contendientes Alfa Romeo Junior, Citroën C3-ëC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster y Kia EV3. La edición de este año se presentaba más competida que nunca, atendiendo a que todos los modelos finalistas disponían de prestaciones electrifcadas, la mayoría de ellos 100% eléctricas.

Con esta victoria, el Renault 5 toma el relevo de su hermano, el Renault Scenic que consiguió el máximo galardón continental la pasada campaña. El presidente del jurado Soren Rasmussen ha actuado de maestro de ceremonias, junto a la jurado británica Vicky Parrott. Es la segunda vez en la historia de los 62 años del Car Of The Year que una marca repite corona dos años consecutivos. Fue en 1995 y 1996 con los Fiat Punto y Fiat Bravo. Desde entonces nunca se ha dado la circunstancia.

Tras conocerse el veredicto de los 23 países, el Renault 5 fue el más votado con 353 puntos superando al Kia EV3 que consiguió 291 puntos, seguido del Citroën C3-ëC3 con 215 puntos. El cuarto puesto fue para un sorprendente Hyundai Inster (172 puntos), el quinto, a solo cuatro puntos para el Dacia Duster (168 puntos), el sexto para el Cupra Terramar (165 puntos) y el séptimo para el Alfa Romeo Junior, con 136 puntos.

El galardón, que este año estrenaba formato, lo recogieron al unísiono Fabrice Cambolive, CEO de Renault y Philippe Krief, CEO de Alpine.

En España, el ganador de la votación fue el Cupra Terramar, que se llevó 32 puntos, seguido por Citroën C3 con 25 puntos. El Kia EV3 sumó 24 puntos, los mismos que el rey Renault 5/Alpine A290, el Dacia Duster se llevó 21 votos y el Alfa Romeo Junior, 19 puntos. Cerró el Hyundai Inster con 4 puntos.