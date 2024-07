Alfa Romeo Junior Veloce, eléctrico, potente y pasional

Alejandro Mesonero sonríe tímidamente mientras observa como Jean Philippe Imparato desprende pasión en cada palabra que pronuncia. Estamos en Balocco (Italia), en la presentación a los miembros del jurado de The Car Of The Year del nuevo Alfa Romeo Junior, la joya de la corona de la marca italiana. Diseñador y CEO comparten la ilusión con este modelo. No es para menos.

El nuevo Alfa Romeo Junior (que nació con el nombre Milano) incorpora un motor eléctrico de 280 CV (207 kW) y 350 Nm de par motor, y está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción similar a la de modelos como el Giulia, Stelvio y Tonale Veloce. Este vehículo no solo marca una nueva era para Alfa Romeo en términos de sostenibilidad, sino que también redefine la deportividad.

Para sacar el máximo rendimiento al propulsor eléctrico, los ingenieros de Alfa Romeo han dotado al Junior Veloce de una dirección calibrada específicamente para ser más directa y precisa, junto con una suspensión deportiva rebajada en 25 mm, aseguran una conducción ágil y deportiva.

Esta gran propuesta de sensaciones al volante tuvimos la ocasión de comprobarlas en el Balocco Proving Ground, donde además tuvimos la suerte de rodar sobre el trazado del circuito ‘Langhe’ de 20 kilómetros. Esta pista exclusiva ha sido el campo de pruebas de todos los coches de carretera de Alfa Romeo en las últimas décadas. El circuito ha sido testigo de la puesta a punto de los vehículos más legendarios de la marca, incluidos los de carreras que han competido en campeonatos internacionales como la Fórmula 1, DTM y Super Turismo.

Frena, acelera, corre

El sistema de frenado, con discos delanteros de más de 380 mm y pinzas monobloque de cuatro pistones, garantiza una potencia de frenado superior. El diferencial Torsen y los neumáticos de 20 pulgadas de alto rendimiento, diseñados específicamente para vehículos eléctricos, proporcionan un agarre excelente en todas las condiciones, asegurando que el Alfa Romeo Junior se mantenga fiel a la tradición de la marca en términos de maniobrabilidad y desempeño en carretera. El pista responde con eficiencia, independientemente del modo de conducción que elijamos.

Pensado en plan ‘racing’

El equipo de ingenieros responsables del desarrollo del Alfa Romeo Junior es el mismo que ha dado vida a proyectos emblemáticos como el 4C, el 8C, el Giulia & Stelvio Quadrifoglio, el Giulia GTA y el reciente 33 Stradale. Esta continuidad garantiza que el nuevo modelo mantenga el ADN deportivo que ha caracterizado a Alfa Romeo durante décadas.

El Alfa Romeo Junior Veloce está listo para la fase final de homologación tras haber superado rigurosas pruebas en el Balocco Proving Ground. Este proceso garantiza que el vehículo cumpla con los más altos estándares de calidad y rendimiento antes de su lanzamiento al mercado. En la prueba exclusiva pudimos conocer las sensaciones y las emociones que transmite... siendo un modelo eléctrico, y es que desde Alfa han sabido trasladar a la calle una pasión y un estilo que es fácilmente reconocible para los ‘alfistas’. Hay que probarlo, me darán la razón.