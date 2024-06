Citroën C3, agilidad, versatilidad, comodidad y tecnología desde 14.990 euros

La nueva generación del Citroën C3 ha llegado al mercado tirando la puerta al suelo. No solo se presentó como el eléctrico ‘made in Europa’ más asequible del mercado, gracias a un precio de partida de 23.800 euros, sino que también anunció recientemente su versión Hybrid 100, haciendo el acceso a la electrificación todavía más sencillo. Por si fuera poco, los que no quieran dar el salto a los eléctricos todavía o los que, por sus necesidades, tampoco quieran un híbrido, también tendrán la opción de apostar por la combustión tradicional.

La firma francesa completa así una gama en la que ofrece un vehículo perfecto para moverse en la ciudad, y también capaz de desenvolverse con soltura fuera de ella, desde 14.990 euros. Pueden buscar alternativas, pero no encontrarán otro vehículo que ofrezca tanto por tan poco.

Para la combustión, Citroën ha decidido no complicar la gama de su pequeño urbano con múltiples opciones y tipos de motor y ha apostado por un único motor turbo PureTech de tres cilindros y 1.2 litros de 100 CV de potencia asociado siempre a una caja de cambios manual de seis relaciones, dejando la caja automática ë-DSC6 para la versión microhíbrida Hybrid 100, que se basa en el mismo motor de gasolina.

Con este motor, el C3 es capaz de acelerar de 0 a 100 en 10,6 segundos y de alcanzar los 186 km/h de velocidad máxima. El consumo medio homologado es de 5,6 litros cada 100 kilómetros. Estas características convierten al pequeño urbano en un vehículo capaz de recorrer largas distancias, con autonomías entre repostajes que rondarán los 785 kilómetros.

Cabe recordar que el C3, pese a sus medidas contenidas, es un vehículo pensado para que sus ocupantes disfruten en su interior. Sus 2,54 metros de batalla garantizan una buena habitabilidad tanto delante como detrás y equipamiento de serie como los amortiguadores progresivos hidráulicos, la primera pieza del programa Advanced Confort de Citroën, garantizan una suavidad en marcha superior a la de sus rivales de segmento. En su segundo acabado, Max, se incluyen además los asientos Advanced Confort, el segundo elemento del programa Advanced Confort y un añadido que eleva todavía más la comodidad.

De hecho, el bajo precio del C3 no es sinónimo de equipamiento opcional. Citroën ha conseguido, con este vehículo, ofrecer un gran abanico de sistemas y funciones desde el primer acabado, You, que ya dispone de extras como la Smartphone Station y un soporte integrado para el teléfono, que hará la función de pantalla central, para el control de las funciones de radio o navegación, a través de una aplicación específica y a la tecnología inalámbrica Near Field Communication. También cuenta, en el acabado You, con el Head-Up Display y con las funciones de seguridad activa más habituales, que también serán de serie, como la frenada de emergencia, el aviso de cambio involuntario de carril, el reconocimiento de señales o el freno de estacionamiento automático.

En el acabado Max, segundo y el más elevado, suma elementos como la pantalla central táctil de 10 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, basado en una arquitectura de accesos rápidos inspirada en los teléfonos móviles más habituales, y para la navegación 3D. Además, dispone de compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

Además de la comodidad y la seguridad, el diseño ha sido siempre una característica clave para Citroën, que presenta en el C3 un urbano con aires de SUV gracias a unas dimensiones un poco más grandes, llega a los 4,01 metros de largo, a unas formas más cuadradas y a unos paragolpes más voluminosos. En ese sentido, se adapta al lenguaje estético de la marca, visto en otros modelos como el Berlingo el C5 Aircross.

El diseño interior se basa en las líneas rectas para ganar sensación de amplitud y en el minimalismo, eliminando elementos como el cuadro de instrumentos en favor del citado Head-Up Display. Por último, cabe destacar que los 310 litros de capacidad de su maletero lo sitúan entre los líderes del segmento.

Citroën consigue así un vehículo muy competitivo para el mercado de los compactos urbanos, con distintas motorizaciones que se adaptan a la realidad multitecnológica del sector, mucho equipamiento de serie, espacio y versatilidad. Todo, desde 14.990 euros.