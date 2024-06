El Scooter CrossOver más asequible del mercado

Desde que Honda propusiera con su singular X-ADV, lo que venía a ser el primer scooter con capacidad para salir del asfalto -más en la línea SUV o Crossover, todocamino en realidad, de los coches que en el más ambicioso término “off-road”- no han sido pocos los fabricantes que se han apuntado a la idea, sobre todo en el popular segmento de los 125 c.c. -recordemos que se pueden conducir con el carné de coche y tres años de experiencia-. Y es que todo lo que tenga que ver con el concepto aventura es pura tendencia. Es por ello que en Voge no han tardado en “endurizar” su excelente scooter SR1 proponiendo un precioso vehículo urbano que, salvando las distancias, puede circular con ciertas garantías, por caminos sin asfaltar, asfaltos rotos, pistas sin demasiada dificultad, etc.

Así, y diseñada por el genial italiano Zaniboni, la nueva Voge SR1 AVD 125 es mucho más agresiva, con marcadas aristas, faros LED de doble óptica con guías luminosas a modo de cejas -con gesto desafiante, incluso cabreado, faltaría más-, cámara onboard de serie, intermitentes con soportes elásticos -como en las trail y enduro-, pantalla ahumada y regulable eléctricamente desde la piña izquierda, manillar desnudo con tubo de conicidad variable -otra vez como en las enduro y trail-, pantalla de nuevo diseño, a color y con más información -con Bluetooth, navegación GPS abreviada “turn-by-turn”, cuentavueltas, velocímetro, consumo, hora, etc.-. No falta el generoso hueco bajo el cómodo asiento donde cabe algo más que un casco integral, o la guantera tras el escudo con toma USB de carga rápida, ni la llave de proximidad, etc. Además, y entrando ya en el terreno de las cosas importantes para salir del asfalto, se instalan suspensiones de mayor calidad y recorrido, con una horquilla delantera con barras de 31 mm de diámetro y 121 mm de recorrido -93 en la SR1- y amortiguadores con botella de gas separada y 108 mm de recorrido, a resultas de ello esta Voge aumenta en 20 mm su distancia al suelo, manteniendo una confortable altura de asiento de 775 mm, accesible a cualquier talla. También se aumenta la capacidad del deposito de combustible hasta los 9 litros. Aunque llantas y frenos son de las mismas medidas -14 y 13 pulgadas respectivamente con generosos 110/80 y 130/70, y discos de 240 y 220 mm de diámetro con pinza de doble pistón y anclaje flotante delante-, los neumáticos son específicos con diseño mixto y cuenta con ABS y control de tracción TCS -evita deslizamientos de la rueda trasera al acelerar sobre superficies de baja adherencia-. Mecánicamente las dos SR1 son idénticas, con el monocilíndrico 4T refrigerado por líquido -radiador lateral- y alimentado por inyección electrónica de 124,9 c.c. que entrega 11,6 CV a 8.500 vueltas y 11 Nm de par a 6.500 revoluciones por minuto, además de brillante y enérgico, es un propulsor muy frugal que se conforma con sólo 2,2 litros de gasolina por cada 100 kilómetros y que mueve con mucha solvencia los 141 kg que pesa el conjunto.

La nueva SR1 AVD ya está disponible en Motos Marín, distribuidor oficial Voge para toda la región de Murcia, donde, además tienen unidades de prueba de la que no solo es una de las scooter crossover más atractivas y completas del mercado, sino que, además es la más asequible, ya que su precio se ha fijado en unos ajustados 2.987 euros, incluyendo 5 años de garantía y seguro gratuito a terceros para mayores de 21 años.