Toyota C-HR: doble ADN

El C-HR es uno de los modelos que más alegrías le ha dado a Toyota en los últimos tiempos. Cuando llegó al mercado hace siete años, fue un soplo de aire fresco en un consolidado mercado SUV, en el que la continua llegada de este tipo de vehículo saturaba, en cierta medida, el mercado.

Estéticamente estamos ante un vehículo que ha evolucionado, se ha hecho mayor. Frontalmente destaca su firma lumínica, en forma de “C”, donde los haces de luz, en su parte inferior, le aportan una imagen moderna y funcional. Por debajo, la parrilla en forma de rejilla, en color negro, incorpora en el centro la placa de matrícula y, en su parte inferior, las luces antiniebla. Uno de los aspectos que identifica el nuevo modelo, es el frente que une la firma lumínica y está colocado encima de la defensa, como si fuera una prolongación de un capó afilado.

En el lateral destacan las llantas de aleación de nuevo diseño, que pueden ser de hasta veinte pulgadas. Otro aspecto destacable son los tiradores escamoteables. La imagen dinámica queda realzada por sus cotas. Se ha tratado de crear una imagen fluida, con unas líneas más compactas y una integración perfecta de elementos.

Más cupé

En la parte trasera es donde encontramos el ADN de este C-HR. Un portón inclinado, estilo cupé, que va sobre una nueva firma lumínica que se une de lado a lado, con el nombre del modelo en el medio, y que solamente se ilumina cuando el vehículo está parado, y nunca en movimiento, para no despistar a los demás conductores. Otro de las particularidades de esta segunda generación, es la posibilidad de contar con la opción de color bi-tono +, donde al color de la carrocería y techo negro, se unen también las dos aletas traseras en color negro, logrando una combinación única, y exclusiva.

En el interior destacan los nuevos materiales, de elevada calidad, la gran pantalla táctil de la consola central, las nuevas tapicerías y el cuadro de instrumentos digital. Además del sistema de iluminación ambiental, que ofrece un amplio espectro de colores e introduce opciones de iluminación interior directa e indirecta para reflejar el entorno del habitáculo –frío o cálido– o la hora del día. Se ha diseñado un programa de 24 colores cambiantes, sincronizados con el paso de las horas, que pasa de tonos más intensos por la mañana a otros más relajantes por la tarde.

Destaca la nueva función de «geofencing», en la que el vehículo pasará automáticamente a modo eléctrico cuando entre en una zona de bajas emisiones, optimizando el uso de la batería a lo largo del trayecto, siempre y cuando se esté utilizando el sistema de navegación y haya suficiente carga disponible en la batería.

Nuevo PHEV

Lo más importante es su motorización híbrida enchufable. El conjunto desarrolla una potencia total de 223 CV, con un 0-100 de 7,2 segundos. El motor térmico desarrolla 152 CV con un par de 190 Nm.

Se incorpora un transeje híbrido de quinta generación, que actualiza los sistemas de lubricación y refrigeración, permitiendo una mayor capacidad eléctrica en aceleraciones y, por lo tanto, mayor eficiencia en el consumo eléctrico. En modo eléctrico, el Toyota C-HR nos ofrece una autonomía eléctrica de 66 kilómetros, que en ciudad podríamos ampliarla un poco más. Rango más que suficiente para el uso promedio de una persona a diario.

Después de conocerlo un poco por dentro y por fuera, nos abrochamos el cinturón de seguridad y nos ponemos en marcha para hacer una ruta de unos doscientos kilómetros entre Ourense y Muxía. Un recorrido donde se mezclaron, a partes iguales, tramos de autovía, y otros con carreteras más reviradas y, como no podía ser de otra forma en Galicia, con muchas subidas.

En primer lugar, he de reconocer que la posición del conductor y del copiloto son cómodas y amplias. A pesar de no llevar el modelo con el acabado más alto, el asiento se ajusta perfectamente a la espalda, con lo que es fácil hacer kilómetros. El C-HR incorpora dos pantallas, de 12,3 pulgadas, que recogen toda la información necesaria para la conducción.

Toyota es un fiel defensor de los cambios VTC, a pesar de que son muchos a los que no les gusta ese amplio lapso de tiempo en la transición de marcha cuando rodamos por carreteras abiertas en las que al vehículo le pedimos un punto más. En este C-HR presentan una evolución y, la verdad, es que uno no recibe esa sensación extraña cuando nos metemos en autovía, y parece que se ha dado un paso adelante. Eso sí, no ha sido un cambio radical.

Pros y contras

Si ponemos en una balanza los pros y los contras, los primeros ganan por goleada. Es un cambio fiable, que nos permite conseguir unos consumos muy ajustados. Además, y lo más importante para todos sus propietarios, es que el conjunto de motor y caja no falla, y eso vale su peso en oro.

En ciclo urbano es fácil sacarle todo el potencial a la parte eléctrica. Recupera bien, y en esas circunstancias nos permite circular muchos kilómetros sin emisiones, con el consiguiente ahorro.

La gama arranca en los 31.750 euros para la versión 140H, en versión Active. Además, hay acabado Advance, GR Sport, GR Sport Premiere y Premiere. Para hacerlo más fácil, con Toyota Easy Plus, se puede hacer un renting a particulares por 295 euros al mes, con una entrada de casi 11.600 euros.