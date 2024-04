Subaru Crosstrek: el ‘crossover’ más aventurero se renueva

El sucesor del Subaru XV se llama Subaru Crosstrek y está recién salido del horno.

Como ya hemos podido comprobar, gracias a M. Gallego Premium, concesionario oficial de la marca japonesa en nuestra Región, la puesta al día se puede considerar prácticamente un nuevo modelo, ya que además de su nombre cambia la apariencia, prestaciones y tecnología a bordo, aunque mantiene todo el ADN de la marca para seguir siendo uno de los SUV más capaces de su segmento.

Más atractivo

Vemos un frontal mucho más atrayente, con una nueva parrilla y unas ópticas LED rasgadas que le aportan un aspecto deportivo. Además, cambia las defensas, que son más prominentes, y en la zaga aparecen otros pilotos LED con forma de ‘C’ tridimensional para modernizar su diseño.

En cuanto a su tamaño, el Crosstrek crece ligeramente respecto al XV: 4.495 mm de longitud (+10 mm), 1.800 mm de anchura y 1.600 mm de altura (+ 5 mm), con una distancia entre ejes de 2.670 mm (+5 mm). Esto permite un buen espacio en el habitáculo para cinco ocupantes, completado con un maletero correcto de 315 litros. Otro de los aspectos que llama la atención del habitáculo es el incremento tecnológico respecto a su predecesor.

Interior del Subaru Crosstrek / Neomotor

La nueva pantalla central Full HD de 11,6 pulgadas, dispuesta verticalmente, es la protagonista y además cuenta con un efectivo control táctil. Ésta aglutina la mayoría de controles de los distintos apartados del vehículo (multimedia, seguridad, conducción, etc.), pero se mantienen con acierto los accesos directos para las acciones más habituales como la radio o la climatización, así el conductor no tiene que desviar la atención de la carretera.

Capacidad Subaru

Como ya ocurría en el modelo saliente, que sea el SUV de acceso a la familia del fabricante japonés, no quita para que vaya armado con la efectiva tracción total marca de la casa. El soberbio sistema de tracción permanente de Subaru S-AWD (Symmetrical All-Wheel Drive), otorga a este crossover unas cualidades extraordinarias fuera del asfalto. Además, el Crosstrek cuenta con el X-Mode, un sistema que toma el control del motor, la transmisión y la tracción total para que el coche pueda superar cualquier obstáculo. Y no solo por estos dispositivos, sino que también destaca fuera de la carretera por sus cotas de todoterreno: 22 cm. de altura libre al suelo, 19,3 grados de ángulo de ataque, 20,8 grados de ángulo ventral y 31,2 grados de ángulo de salida: no hay crossover más capaz en el mercado.

Trasera del Subaru Crosstrek / Neomotor

Por otro lado, en el capítulo de la seguridad, y como sucede con todos los Subaru de la gama, tenemos de nuevo un referente en su segmento. El nuevo Crosstrek dispone de 9 airbags y la última versión de la tecnología de asistencia al conductor EyeSight Driver Assist, que pasa de tener dos a tres cámaras para mejorar su efectividad. Con esta mejora ofrece hasta 14 funciones de prevención de colisiones, de las cuales un buen número son nuevas, mientras otras cuatro se han mejorado. De esta manera encontramos, entre otras soluciones, la frenada automática de emergencia en ciudad con reconocimiento de coches, motocicletas, bicis y peatones; el detector de vehículos en los ángulos muertos, un sistema de mantenimiento de carril o una alerta por cansancio o falta de atención del conductor.

Menos consumo y etiqueta ECO

Para el Subaru Crosstrek sólo hay una opción mecánica, la híbrida e-Boxer. Combina un motor de 2.0 litros de inyección directa y cuatro cilindros opuestos que desarrolla 136 CV, con un motor eléctrico integrado en la transmisión. Una batería de 0,6 kWh de capacidad, situada detrás de los asientos traseros y bajo el piso del maletero, alimenta el motor eléctrico de 16,7 CV (12,3 kW), para poder circular en modo 100 % eléctrico un rango de hasta 1,6 km siempre que no se superen los 40 km/h o el conductor no demande una aceleración más decidida. Con ello se reduce el consumo medio hasta los 7,7 l/100 km y se accede a la etiqueta ECO de la DGT.

Subaru Crosstrek / Neomotor

El nuevo Subaru Crosstrek ya está disponible en M. Gallego Premium con tres acabados diferentes. Con el de acceso Active tiene un precio de 32.000 euros, que se queda en unos más que interesantes 29.500 euros gracias a los descuentos por su financiación y campañas. El siguiente escalón es el Field, desde 31.500 euros y el tope de gama es el Touring, por 34.500 euros con dichas campañas.

Más sobre Subaru M. Gallego Premium

Web: https://grupomgallego.com/marcas/subaru/

Teléfono: 968 01 03 83

Murcia

Dirección: Carretera de Alicante, 56, 30007 Murcia

Cartagena

Dirección: Carr. de Mazarrón, km, 2,3 B2, 30205 Cartagena, Murcia

Lorca

Dirección: Ctra. de Granada, 185, 30813 Lorca, Murcia