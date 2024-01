Lexus ha respondido a la pregunta de porqué un coche pequeño no puede ser lujoso y exclusivo. La respuesta se llama LBX, el nuevo modelo de la firma nipona que llegará a los concesionarios el próximo mes de marzo, y que, en las primeras semanas de preventa, ya suma más de quinientos pedidos. El nuevo LBX responde, por un lado, a aquellos clientes de la marca que buscan un segundo vehículo que sirva para el día a día del hogar, sin renunciar a lo que la firma nipona tiene acostumbrados a sus clientes.

Por otro lado, es un vehículo que va a permitir a otros muchos posibles clientes, acceder a una marca que, por estructura y economía, se alejaba de sus posibilidades. Y es que con este nuevo LBX, Lexus ha conseguido bajar la media de edad de su cliente tipo en hasta diez años, y eso abre un abanico de posibilidades que hasta este momento no tenía.

Estéticamente es un vehículo atractivo. La caída del capó en su parte delantera le da forma a una firma lumínica que parece ofrecernos una sonrisa con unos faros rasgados que se unen mediante un haz de luz. Por debajo, la habitual parrilla de Lexus recibe en el medio la placa de matrícula, con entradas de aire a sus lados. Sus medidas lo hacen perfecto para callejear por la ciudad con sus 4,19 metros de largo. La sensación de SUV la da su 1,56 de alto, mientras que el 1,82 de ancho le permite adaptarse a cualquier espacio.

Una línea perfilada atraviesa el lateral del vehículo desde delante hacia atrás, con unos pasos de rueda remarcados, y unas llantas que pueden ser de diecisiete o dieciocho pulgadas. Todo ellos con una protección en su parte inferior, en color negro, que acentúa el estilo del vehículo.

Imagen característica. La firma lumínica es otro de los aspectos que destaca en la zaga de este nuevo Lexus LBX. Los grupos ópticos, con forma de L, se unen por medio de un panel luminoso, que va a hacer fácil que identifiquen al vehículo en la oscuridad. El portón es automático, y la defensa incorpora en los laterales de la parte inferior, unas molduras que ayudan a la deportividad del modelo. El maletero tiene 402 litros.

El interior del LBX no deja indiferente a nadie. En este aspecto es en donde Lexus deja claro que un vehículo pequeño también puede ser divertido, y exclusivo. No podemos poner en duda que estamos dentro de un Lexus. La calidad de los materiales, y de los acabados, no dejan indiferente a nadie. Las pieles son veganas, con lo que también cuidan los aspectos más delicados. El volante, algo achatado en su parte inferior, es cómodo al tacto.

Las funciones principales del vehículo se integran en los radios, con lo que hacen mucho más fácil la conducción. Los interruptores que hay detrás del volante son grandes, con lo que facilitan su manejo, incluso llevando la vista fija en la carretera.

Un motor. El nuevo Lexus LBX utiliza un único propulsor. Hablamos de un sistema híbrido de 1,5 litros autorrecargable de tres cilindros en línea que desarrolla una potencia de 136 CV. La hibridación viene dada por una batería híbrida bipolar de níquel-hidruro metálico, que proporciona una respuesta mejor.

La firma japonesa no quiere hablar de versiones en este nuevo LBX. Quiere hacerlo de estilos, así los clientes contarán con cinco, totalmente diferent, elegant, emotion, relax y cool. Además, podrán elegir entre llantas de 17 y 18 pulgadas.

El puesto de conducción es cómodo, y la inclinación de la pantalla central facilita su visión, con la impresión de que es más grande de lo que parece. En las plazas traseras dos pasajeros van cómodos. Su acceso es fácil, aunque si bien es cierto que un poco más de apertura de las puertas no estaría del nada mal. No cabe duda de que Lexus ha acertado con este LBX como vehículo de entrada de la marca. Para muchos, será la manera de introducir en el domicilio un segundo coche de la marca con un perfil claramente urbano.

En lo que a precios se refiere, el precio de partida es de 33.900 euros, aumentando en función del estilo de vehículo que elijamos. Lexus aprovecha en lanzamiento para hacer una oferta especial, a un precio de 31.500 euros, con un alto equipamiento. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios en el mes de marzo.