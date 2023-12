La segunda generación del Hyundai Kona ha nacido con buen pie, su mayor tamaño y atractivo han hecho que desde su irrupción en nuestro mercado, las reservas se hayan disparado y ya ha cosechado premios tan relevantes como el Coche del Año en España de ABC o el Coche del Año de los Lectores de nuestra editorial, Prensa Ibérica. Precisamente en su presentación en Huertas Móvil, concesionario oficial de la marca en Cartagena, ganamos un simpático concurso con preguntas sobre las novedades que incorporaba el nuevo Kona, donde se premiaba tanto el acierto como la celeridad -ganamos por poco menos de dos segundos-. El premio consistía en un fin de semana para dos personas en un hotel de lujo, así que, ¡nos fuimos de “finde” con un Kona!

Huertas Móvil nos cedió una unidad del Kona Maxx Híbrido 1.6 GDi DCT de 141 CV y escogimos un hotel en Valencia, puesto que nuestra acompañante venía de Barcelona.

Nuestro equipaje no era precisamente ligero, pues a la maleta añadimos una bolsa de pádel grande y la mochila con nuestro inseparable ordenador. Se hacía tarde y había que aligerar para recoger a nuestra acompañante en la estación del AVE de Valencia. Repostamos y a la autovía de cabeza. El Kona nos agrada desde el principio. Su espacioso interior se alía con una excelente ergonomía y con detalles como el mando del cambio en la columna de dirección -libera espacio en la consola central y es más accesible y cómodo- y un asiento francamente confortable. El comportamiento dinámico se orienta deliberadamente al confort, a lo que ayuda su silencio de marcha y su excelente calidad de rodadura. Llevamos prisa, así que seleccionamos el modo de conducción sport y elevamos el ritmo por encima de las normativas, sin que se resienta ni el silencio de marcha, ni el elevado confort. Las suspensiones sujetan muy bien el coche, sin balanceos, ni cabeceos y los frenos se muestran potentes, dosificables y resistentes -tres frenadas consecutivas en lo que parecía una huelga de celo de camiones, dan fe de ello-. Llegamos a Valencia, hora punta, tráfico intenso. El Kona se muestra ágil y responde bien en el atasco, sin tironeos, con arrancadas suaves y facilidad de manejo. El hueco que encontramos para aparcar al llegar era muy estrecho -en qué nos las vimos para bajar del coche- y es que el Kona es ahora 15 cm más largo y 2,5 más ancho, además de 2 más alto, llegando a los 4,36 por 1,83 y 1,58 metros. Nuestra acompañante añade otra maleta, otra bolsa de pádel y otra mochila -bastante más grandes las tres-, pero no es difícil acomodarlas en los 466 litros de capacidad de un maletero muy aprovechable y con un bajo y cómodo plano de carga. Para sacar el coche del estrecho hueco de aparcamiento, utilizo Smart Parking Assist, arrancando y moviendo el Kona marcha atrás desde fuera y con el mando. ¡Qué chulo! Dice con aprobación nuestra compañera que añade que le resulta moderno y vanguardista, algo que corrobora al subirse y alabar el completísimo cuadro de instrumentos cuyas dos pantallas de 12,3 pulgadas se sitúan bajo un único cristal corrido. En pocos segundos ya ha conectado su móvil al sistema, al que ya estaba conectado el mío -ojo el mío CarPlay y el suyo Android Auto-. Se acabaron las prisas, el viaje hasta el hotel iba a ser tranquilo, charlando y poniéndonos al día… claro que, el navegador -preciso y legible- nos conduce hasta una carretera secundaria, en subida y llena de curvas. Como tantas otras veces, nos vence la tentación y vamos subiendo el ritmo. No es ni una versión, ni un modelo especialmente deportivo, como ya hemos dicho se orienta, claramente, hacia el confort, pero ello no impide que comprobemos su nobleza en apoyos y su facilidad de conducción, utilizando las levas que hay tras el volante para hacer el cambio menos perezoso.

En definitiva, el Hyundai Kona Hybrid es un coche muy versátil y polivalente, respondió bien en carreteras y autopistas, sin desmerecer en lo urbano y siempre con un elevado confort. Nuestra media de consumo se situó en los 6,7 litros por cada 100 kilómetros -bastante contenido para el elevado ritmo que, casi siempre le impusimos- y llevó todos nuestros enseres sin problema. Además recogimos a otra pareja para ir a cenar y se mostraron encantados con el mucho espacio disponible en las plazas traseras. Ya entendemos y compartimos, las razones de su éxito.