Doha, la capital del emirato de Qatar, ha celebrado su fiesta grande del motor. Bajo la batuta y el paraguas del salón internacional del automóvil de Ginebra, el centro de exposiciones de la capital catarí ha mostrado al mundo una acertada colección de novedades en su primera edición de la mano de la muestra suiza. El Geneva Motor Show (que se celebrará a finales de febrero de 2024) ha montado su ‘sucursal’ en Qatar con la presencia de varias marcas chinas y algún que otro estreno mundial.

Territorio Chery

Pese a que los grandes fabricantes alemanes han estado presentes en la muestra, quienes han acaparado la máxima atención han sido las diferentes marcas del grupo Chery. En el pabellón de exposiciones de Doha, han brillado para los visitantes las marcas Omoda, Jaecoo, Chery y Exeed, tres de las cuales apuntan también al mercado europeo.

Omoda ha presentado su modelo Omoda 5 (que llega a España este final de año) con sus versiones de gasolina y 100% eléctrica. Junto a ellos, la gama Tiggo de Chery (que vendrá en un futuro a Europa como tercera marca) y los modelos Jaecoo 7 y Jaecoo 9. Chery también ha traído a Qatar su gama Exeed, con sus modelos híbridos y de combustión como el RX y con la apuesta por los premium eléctricos de la submarca Exlantix, la berlina ES y el SUV ET. También están en Doha los modelos de Lynk & Co. Más allá del 01 Pro con tracción total y motor turbo de dos litros, la marca perteneciente al Grupo Geely muestra el Lynk & Co 03+, con sus 265 CV de potencia (motor turbo de gasolina), el 05 Hyper Halo con su propulsor de 4 cilindros turbo de 254 CV y el Lynk & Co 09 Ultra, un SUV de grandes dimensiones con un motor de gasolina de 254 CV.

A esta cita no podían faltar dos japoneses como Nissan y Toyota. Los primeros mostraban su Patrol GR de gasolina V8 de 428 CV o el Infiniti QX55 de motor VC-Turbo de compresión variable y 268 CV. Toyota destacaba con un imponente Land Cruiser GR con un motor de gasolina de 409 CV, seis cilindros y 3.5 litros, el Mirai de hidrógeno junto a los Camry, Highlander, BZ4X y Crown. Del lado coreano, Kia enseñaba el EV9 y el prototipo del EV5 que llegará en 2024.

Músculo europeo

El importador catarí Nassen Bin Khaled fue el artífice de la presencia de Mercedes-Benz en el salón con los EQS Sedan, su propuesta SUV, el EQE y el Vision EQXX. Alfardan Automobiles, el importador de BMW y Mini, mostraba los nuevos Countryman y el i5, mientras que el Grupo Volkswagen, casi de incógnito, presentaba el nuevo Tiguan junto a los Audi Q8 y SQ8, y el Porsche Mission X. La presencia europea también contaba con Lamborghini (Lanzador y Revuelto) y McLaren (750S Spider, el 750S Coupe y el Artura).