CUPRA convocó a más de sesenta equipos formados por representantes de los medios de comunicación para que afrontaran el reto de conseguir el mínimo consumo posible al volante de un CUPRA Born, un vehículo 100 % eléctrico con una autonomía homologada de hasta 552 km. Los modelos elegidos para el test fueron diez unidades del CUPRA Born en especificaciones e-Boost Pack & Battery Pack con 170 kW de potencia (231 CV) y con batería de 77 kWh de capacidad neta, homologados para una autonomía de 545 kilómetros.

El reto era competir por el mínimo consumo en condiciones de uso real y mejorar el gasto que el coche tiene en homologación WLTP que es de 15,8 kWh a los 100 km, a una velocidad media de 46 km/h y 23 grados de temperatura. Los periodistas consiguieron bajar ese registro en jornadas de mucho calor, superando a mediodía los 30 grados, en tráfico abierto y, por supuesto, respetando las normas de la DGT.

Para que los datos que se obtuvieran fueran los más fiables posibles y que todos los equipos estuvieran en igualdad de condiciones, la prueba fue dirigida y controlada por expertos organizadores de los Eco Rallyes puntuables para el Campeonato de España de Energías Alternativas. Todos los CUPRA Born arrancaron con el 80 % de la batería disponible, con idénticas presiones en los neumáticos, que son además las que marca el fabricante para viajar con dos ocupantes. Todos los coches eran idénticos en cuanto a mecánica, peso, y medidas de neumático y equipamiento, y todos ellos debían cubrir el mismo recorrido. La prueba se realizó en los alrededores de Madrid, alternando cortos tramos de autopista a modo de enlace con carreteras secundarias y diversos tramos históricos de rallyes de la zona norte y noroeste de Madrid, con un formato de dos bucles, parada para el cambio de piloto y un kilometraje total de 116 km para el que se establecía un tiempo máximo de dos horas.

Uno de los participantes fue el embajador de CUPRA y medallista Olímpico Saúl Craviotto, un habitual al volante del CUPRA Born, que se encuentra centrado en los preparativos de la nueva temporada con exigentes retos, como los que serán sus quintos Juegos Olímpicos en París 2024.

Siguiendo los consejos de María García, Navas, Responsable de CO2, Prestaciones y aerodinámica de SEAT S.A. los participantes trataron de no actuar sobre el acelerador más de un 30 % de presión, mimar el volante, anticiparse a lo que nos marca la carretera y poner en práctica una conducción no excesivamente lenta, porque las dos horas permitidas para completar 116 kilómetros, con tráfico, camiones, cruces y otros usuarios en la vía, no es mucho tiempo.

Al final hubo excelentes resultados que corroboraron que el CUPRA Born es capaz de rebajar mucho ese gasto energético homologado. El ganador absoluto empleó 12,32 kWh en cubrir los 116 km del recorrido, lo que significa que el CUPRA Born, en manos del equipo más eficiente, se conformó con un gasto de 10,62 kWh para cada 100 km. Dicho esto, para un coche como nuestro CUPRA Born con batería de 77 kW, con un gasto semejante y la batería cargada al máximo podríamos hacer hasta ¡725 km! El CUPRA Born ha demostrado que diversión al volante y eficiencia, son perfectamente compatibles.