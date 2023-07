La Unión Europea ha marcado una hoja de ruta muy clara y definida en lo que a la movilidad y el transporte se refiere, con la finalidad de lograr preservar nuestro planeta y asegurar un futuro a nuestros hijos. Ya son muchas las voces autorizadas que están pidiendo una transición hacia una sociedad más respetuosa con el medio ambiente mucho más ordenada y con mayor sentido común.

En este contexto nace MOW Forum Andalucía como foro de debate y punto de encuentro internacional, en el que se reúnen las voces más acreditadas para anticipar el futuro del sector de la movilidad y de la industria de automoción europea en los próximos 25 años.

En noviembre de 2022 tuvo lugar en la ciudad de Sevilla la primera edición, congregando a un destacado elenco de autoridades, líderes y directivos de las instituciones, empresas y entidades de mayor protagonismo en la definición del futuro de la movilidad y la transición a un nuevo orden mundial, poniendo al usuario en el centro del debate, el gran olvidado de esta transición.

Durante los dos días en los que se celebró el MOW, surgieron conceptos que, tan solo siete meses después, anticiparon hechos asumidos hoy por la Unión Europea en el ámbito de la movilidad sostenible, sustituyendo criterios anteriores susceptibles de mejora.

Como resultado de estas jornadas de reflexión al más alto nivel se ha elaborado un decálogo de conclusiones. Analizándolas se percibe claramente que son clarificadoras y disruptivas, poniendo claramente «los puntos sobre las íes». Aportan un sentido de responsabilidad y realismo a la transición hacia una sociedad más limpia y respetuosa con nuestro planeta.

Una serie de afirmaciones como que la movilidad y la automoción es un sector clave en la vertebración social, económica y territorial a nivel mundial. Su contribución resulta fundamental para el bienestar, la prosperidad social y el crecimiento económico a todos los niveles.

Asimismo, se destacaba a la movilidad como un derecho y un elemento central en la vida de los ciudadanos. Por ello, es preciso abordar los cambios que la Agenda 2030 - 2050 comporta teniendo en cuenta sus necesidades, sus preferencias y sus recursos. En este sentido, la energía es un pilar clave en la transformación de la movilidad y La electrificación es una gran aliada para alcanzar los objetivos de descarbonización, pero el vehículo eléctrico no es la única fórmula.

Combinación energética

Alcanzar los objetivos de descarbonización planteados para 2050 solo será posible si se asume la diversidad de tecnologías que verdaderamente contribuyen a reducir emisiones.

Es preciso avanzar en el desarrollo de combustibles eficientes desde el punto de vista medioambiental, sin eliminar el motor de combustión. Solo la combinación de distintos tipos de motores y fuentes energéticas (electricidad, ecofuel, combustibles eficientes o hidrógeno), así como los avances en materiales, procesos de fabricación y reutilización, permitirán conciliar la descarbonización con las necesidades de movilidad de los ciudadanos.

De esta manera, el nuevo modelo de movilidad no debe penalizar o discriminar al vehículo privado, sino integrarlo y permitir su desarrollo en el marco de los objetivos de sostenibilidad. El cambio hace una movilidad sostenible debe impulsarse desde una visión constructiva, a partir del fomento de la innovación, con un papel clave de la tecnología, y con apoyo e incentivos en términos de nuevas inversiones. Apostar por vías punitivas o por una legislación excesivamente compleja puede generar un efecto adverso e impedir los avances.

Así pues, una mayor simplificación legislativa, así como una mayor claridad en los conceptos y en los objetivos a largo plazo, fijados de forma realista, supondrían una palanca y estímulo para futuros desarrollos tecnológicos. El sector de la movilidad necesita apoyos para acometer su transformación sin perder competitividad y siendo catalizador de un verdadero cambio social. La industria de la movilidad, del transporte, la logística, la distribución, las infraestructuras y la energía, que configuran un pilar fundamental del tejido económico y social, requieren políticas que incentiven su potencial de innovación y de creación de valor. Y, por supuesto, la transformación de la movilidad tiene que llevarse a cabo contando con todos los agentes implicados.

Málaga, sede del MOW 2024.

Bajo la premisa de ser un espacio de reflexión permanente, el comité organizador acaba de anunciar en Córdoba aprovechando la celebración de la Asamblea General de la FIA , la segunda edición de MOW Forum Andalucía, New Mobility Order in the World, que tendrá lugar en la ciudad de Málaga los días 23 y 24 de mayo de 2024.