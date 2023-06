BMW mantiene su plan de electrificación que debe alcanzar a todos los modelos de su amplia gama, no importa el tamaño. Buena prueba de ello es que el X1, el modelo de acceso a la marca no ha quedado descolgado de este programa y no solo ofrece en su nueva generación, la tercera de su historia, dos versiones híbridas enchufables, sino que también aporta una nueva versión 100% eléctrica.

Eléctrico premium Se trata del iX1 xDrive30 y es el primer coche eléctrico con tracción total eléctrica desarrollado por la marca para el segmento compacto premium. Monta dos motores eléctricos, uno en cada eje, con 313 CV garantizando un par máximo de 494 Nm en todo momento. Las prestaciones que ofrece son muy buenas ya que es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y alcanzar una velocidad autolimitada a 180 km/h. La batería que alimenta a los dos motores tiene una capacidad de 64,7 kWh y se puede recargar en un punto en corriente alterna de hasta 22 kW como opción ya que de serie es para hacerlo en los de 11 kW y también hasta 130 kW en corriente continua en cargadores públicos de recarga rápida. Esta batería autoriza una autonomía que puede llegar hasta los 434 kilómetros según mediciones WLTP. Esta versión se diferencia del resto de la gama por detalles decorativos en color azul en la carrocería mientras que en el interior también hay pequeñas diferencias en la información del cuadro de instrumentos. Por lo que respecta al maletero mantiene su capacidad pero disminuye la del doble fondo por la ubicación de la batería. Híbridos enchufables La gama X1 también recibe nuevas versiones híbridas enchufables que aportan mejoras tanto en prestaciones como en autonomía eléctrica. Estas dos versiones son el xDrive25e y el xDrive30e que disfrutan de la etiqueta cero de la DGT. Ambos motores son de gasolina tricilíndricos de 1.5 litros y van asociados a un cambio automático de doble embrague Steptronic de 7 velocidades.; el primero ofrece 245 CV y el segundo 325 CV y una autonomía en modo eléctrico de 78 y 89 km, respectivamente. En ambos casos la batería ofrece una potencia de carga de 7,4 kW y en un punto de carga con corriente alterna bastan dos horas y media para alcanzar el tope. Por lo que respecta a prestaciones, el xDrive25e, acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h. En cuanto al xDrive30e, acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 205 km/h. En ambos casos en modo eléctrico la velocidad punta es de 140 km/h. Al igual que ocurre con la versión eléctrica, en las híbridas enchufables se pierde algo de capacidad en el maletero por la presencia de la batería y a diferencia de las versiones térmicas la banqueta trasera no puede desplazarse longitudinalmente por la misma razón. Más grande y espacioso Esta tercera generación del X1 presenta algunos aspectos diferenciadores de la anterior. De entrada es algo más grande ya que es 5,3 cm más largo llegando a los 4,50 metros, pero también más ancho (1,85 m.) y alto (1,62 m.) con una distancia entre ejes de 2,69 metros. Eso ya anticipa un habitáculo algo más espacioso. Estéticamente también ofrece una nueva imagen, especialmente por lo que concierne al frontal, con una calandra prácticamente cuadrada y muy vertical y unos finos faros de luz led adaptativos que en opción pueden adoptar la función Matrix. La zaga muestra una imagen más robusta con una luneta bastante estrecha y unos estilizados pilotos de led. El interior guarda muchos aspectos inspirados en el iX y se ha trabajado con el fin de incrementar la tecnología digital, destacando la presencia de una gran pantalla curvada integrada por una de 10,25’’ para el cuadro de instrumentos y otra central de 10,7’’. El equipamiento de serie es completo y se puede disponer de un buen número de sistemas de ayuda a la conducción y seguridad. En cuanto a precios, el iX1 xDrive30 cuesta 56.400 euros mientras que el del X1 xDrive25e es de 55.050 euros y el del X1 xDrive30e se sitúa en 58.050 euros.