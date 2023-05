El Subaru XV es una opción destacada dentro de su nutrido segmento. Más capaz que la mayoría de sus contrincantes, ha seguido fiel a la filosofía de la marca japonesa manteniendo su sofisticada tracción total, un centro de gravedad muy bajo -para ser un ‘SUV’- y un equilibrado reparto de pesos que mejora su comportamiento. Y, como no podía ser de otra forma, sigue montando los propulsores Boxer -cuatro cilindros horizontales y opuestos dos a dos-. Para comprobar todas estas virtudes, nos acercamos a las instalaciones de M. Gallego Premium, concesionario oficial Subaru para la Región.

La gama del XV, actualizada hace menos de dos años, consiste en una versión de base gasolina de 1,6 litros y 114 CV, con tracción total por supuesto, y caja de cambios automática; y nuestro protagonista, de motor de gasolina hibridado de 2 litros y 150 CV, también con tracción integral permanente y cambio automático.

Este último cuenta con un avanzado sistema motriz en el que el bloque de gasolina se ayuda de una parte eléctrica con un motor de 17 CV alimentado por una batería de iones de litio. Así puede lucir la etiqueta ‘ECO’ en el parabrisas, con las ventajas que esto puede suponer, y además contiene el gasto de combustible hasta unos 7,9 litros homologados.

Las modificaciones que lo pusieron al día, además de mejorar su estética con varios detalles e incorporar nuevas llantas de 17 y 18 pulgadas, sumaron el mando X-Mode, que cambia el avance para adaptarse a varios terrenos, como firmes nevados, barro o gravilla. También el dispositivo Subaru Intelligent Drive interpreta mejor nuestra forma de conducir optimizando la respuesta del motor. Otra de las diferencias respecto a la inmensa mayoría de contrincantes es el control de descenso de pendientes, que actúa por debajo de 20 km/h con los perfiles X-Mode.

Al volante de Subaru XV 2.0i Hybrid, nos podemos desentender prácticamente de la gestión del sistema de impulsión. La tecnología e-BÓXER nos permite, siempre que el acumulador esté con un mínimo de carga, circular por debajo de 40 km/h en modo eléctrico, lo que nos facilita mucho el ahorro en ciudad. Las diferentes funciones de avance del coche se monitorizan en una pantalla aparte, en la zona superior del salpicadero, dejando el ‘display’ principal del sistema multimedia para otros acometidos. Este sistema de infoentretenimiento denominado Starlink cuenta con una superficie táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay y su operativa es muy intuitiva.

En materia de seguridad, el Subaru XV aporta elementos como el Front View Monitor, que avisa de obstáculos delante del coche -de los que no puede darse cuenta el conductor por su posición-. Además, el sistema EyeSight completa el listado de ayudas a la conducción con el programador de velocidad inteligente, el aviso de salida de carril activo, la frenada automática, la detección de objetos en los ángulos muertos o la alerta de tráfico trasero cruzado.

La variante más potente del Subaru XV se puede configurar con dos niveles, Sport Plus y Executive Plus. El primero de ellos cuenta con llantas de 18 pulgadas, ópticas adaptativas de Led, calefacción en las plazas delanteras, climatizador doble, levas del cambio en el volante, freno de mano electrónico, siete airbags o cámara de visión trasera, entre muchos otros. El nivel Executive Plus suma al listado anterior tapicería de cuero bitonal, techo solar eléctrico, sensores de aparcamiento traseros, asiento del conductor regulable eléctricamente o acceso y arranque sin llave, entre otros.

El nuevo Subaru XV condensa la enorme capacidad en todo tipo de firmes de sus hermanos mayores en una carrocería compacta de 4,48 metros. Está disponible en M. Gallego Premium, donde les pueden comentar muchos más detalles de toda la gama XV, como la campaña que deja este modelo en unos más que atractivos 242 euros al mes. Los precios de la familia Subaru XV van desde los 25.850 euros.