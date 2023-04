Hyundai nos ha brindado una vez más la oportunidad de participar en el Desierto de los Niños, un evento solidario y de aventura en el que una caravana de 46 vehículos y 160 personas -48 de ellas niños- recorre más de 2.000 km por Marruecos, poniendo a prueba las virtudes de la gama SUV de la marca con modelos casi de serie para ayudar a las zonas más necesitadas del país.

Nacho Salvador capitaneó hace más de 20 años una iniciativa de la revista especializada en 4x4 donde trabajaba y organizó rutas y viajes a Marruecos. En uno de ellos, uno de sus lectores/clientes, se presentó con sus hijos pequeños a la salida de uno de esos viajes; «quiero que ellos vivan esta experiencia» dijo. Algo le sirvió para idear El Desierto de los Niños.

Por aquel entonces el hoy Director General de Hyundai Motor España, Polo Satrústegui, era el responsable de marketing de la firma en nuestro país y pese a que su gama off road no era en ese momento ni muy completa, ni muy importante en sus ventas, no lo dudó.

Nacho propuso a unos de sus patrocinadores «Ya que vamos a ir a Marruecos, con niños, podrías darnos mochilas, gorras, etc. para entregarlos a los niños de allí», el resultado fue un camión lleno que hubo que incorporar a la caravana. Más de 20 años y 17 ediciones después -la pandemia hizo suspender algunas ediciones-, El Desierto de los Niños no es sólo un evento, también es una Asociación de Ayuda Humanitaria, cuenta con el apoyo de un montón de gente y de compañías, y es una de la «joyas» más envidiadas por los competidores de Hyundai que, cada año se involucra más e involucra más a su Red de Concesionarios en el proyecto, como nos cuenta Santiago de la Rocha, director de Comunicación de Hyundai Motor España y, junto con Polo Satrústegui, máximo valedor de la iniciativa.

Los Hyundai del Desierto de los Niños

El Tucson, el coche más vendido en España en 2022, fue el más numeroso de la caravana, en versiones de gasolina, diésel, híbridas e híbridas enchufables. Pese a su reducida altura al suelo y su escasa preparación - chapa protectora inferior y neumáticos Hankook, como el resto de vehículos participantes- superó las dificultades impecablemente.

En el caso del SUV más grande de la gama , el Santa Fe, volvió a lucirse en el desierto. En su versión PHEV (híbrida enchufable) llevó, incluso, tripulaciones de seis personas. Con la misma preparación que el Tucson y pese a su mayor distancia entre ejes, nunca se quedó atascado. Su consumo también resulto bastante contenido.

Por otro lado, el monovolumen Staria fue la apuesta personal del propio Polo Satrústegui. Construido sobre la misma plataforma que el Santa Fe y con idéntico sistema de transmisión 4x4, su distancia entre ejes es aún mayor y pesa 400 kg más, lo que no le impidió evolucionar sorprendentemente bien por todo el recorrido. El equipo de Alain Afflelou lo escogió para sus ópticos y estaban encantados de su capacidad y confort.

Por último, el eléctrico Ioniq 5 fue una de las estrellas de la travesía. Polo Satrústegui y Santiago de la Rocha estaban convencidos de que conseguiría hacerlo -la mayoría de periodistas presentes pensábamos que no-. Con la misma preparación que el resto se desenvolvió perfectamente. Aunque llevaron un generador en el camión de asistencia, nunca se utilizó. Bastó con un cargador y la ridícula red de carga marroquí.