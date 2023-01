Con el inicio de 2023, los premios Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica han arrancado de nuevo. Un comienzo el de la vigesimosegunda edición de estos galardones que suponen el punto de partida para los principales lanzamientos que se producirán a lo largo de todo el año en el mercado del automóvil, y del que saldrá el relevo del Renault Austral.

Las votaciones ya se han puesto en marcha en la pagina web mejorcoche.epi.es

El SUV compacto francés se proclamaba como el nuevo vencedor de este consolidado galardón hace poco más de un mes tras el cierre de la votación final. Los lectores provenientes de las distintas cabeceras que componen el grupo editorial Prensa Ibérica decidían con sus votos el triunfo del Austral, con el que Renault se estrenaba en el historial de ganadores de este premio que dio sus primeros pasos allá por el año 2002.

Ahora, 21 años después, comienza una nueva carrera por conseguir este reconocimiento al que volverán a presentarse las más destacadas incorporaciones al sector del automóvil durante todo el ejercicio. Se trata de un total de 30 vehículos que presentarán su candidatura de tres en tres a lo largo de la primera fase de votaciones mensuales que finalizará en octubre. Una nómina de aspirantes que ya se ha estrenado con la puesta en marcha de la primera selección mensual con el Citroën C4 X, el Jeep Avenger y el Peugeot 408.

El factor crossover

Los tres candidatos que han abierto el fuego en la actual edición del Coche del Año de los Lectores vuelven a ser un claro reflejo de las tendencias que marcan la actualidad del sector. Por un lado, Citroën, Peugeot y, como no, Jeep, presentan a tres modelos caracterizados por su corte off road. Mientras la marca americana se refuerza en el segmento de los B-SUV con el nuevo y recientemente elegido Car of the Year en Europa, Avenger, Peugeot y Citroën apuestan por combinar el concepto SUV y el de las berlinas de estilo coupé con dos atractivas propuestas para el renacido mercado crossover.

Asimismo los tres modelos pertenecientes a firmas del grupo Stellantis, tienen en la electricidad otro punto en común. El Avenger y la versión «e»del C4 X ya la emplean al 100% para propulsarse, mientras que el 408 recurre a la hibridación, aunque en breve le llegará su proceso de electrificación total. Tres modelos en busca de un primer triunfo parcial con el que poder acercarse al objetivo de ser el nuevo Coche del Año de los Lectores.